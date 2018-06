Diệp Lâm Anh lộ bụng bầu sau hơn một tháng đám cưới

Diệp Lâm Anh và bạn trai Đức Phạm tổ chức hôn lễ vào ngày 5.5 vừa qua sau ba năm yêu nhau. Sau lễ cưới hoành tráng, cô ít đi hát hay dự sự kiện giữa tin đồn mang thai con đầu lòng.

Mới đây, đến mừng Quán quân Ngôi sao Việt 2014 Tùng Mini ra mắt sản phẩm chính thức trở lại showbiz, Diệp Lâm Anh chọn váy suông màu đen, đeo kính bản to, lộ bụng "vượt mặt". Cô được ông xã tháp tùng đến ủng hộ cậu em thân thiết của mình và cùng nán lại tham dự chương trình đến phút chót.

Diệp Lâm Anh xuất hiện với vòng hai khá to, được cho là đang mang thai ở tháng thứ 4

Ngoài Diệp Lâm Anh, Soobin Hoàng Sơn cũng nhận được sự chú ý khi đến xem MV Không thể ngừng nỗi nhớ (Hate you but I miss you). Giọng ca Phía sau một cô gái là một trong những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, là người rủ rê và sau đó là “đối thủ” của Tùng Mini tại Ngôi sao Việt 2014.

Khi được hỏi về suy nghĩ Soobin Hoàng Sơn chỉ đoạt ngôi Á quân nhưng đến nay đã có nhiều bước tiến trong nghệ thuật, Quán quân Tùng Mini không ngần ngại chia sẻ: “Tùng luôn dõi theo và ủng hộ Soobin trong những hoạt động của cậu ấy. Về phần mình Tùng nghĩ mình có sự xuất phát sau, nhưng không có nghĩa mình sẽ không thể làm được những điều như bạn bè mình đã đạt được. Chính những người bạn từng tham gia Ngôi sao Việt 2014 là động lực để Tùng có thêm quyết tâm cho sự trở lại này. Tùng sẽ cố gắng tỏa sáng theo cách riêng của mình”.

Soobin Hoàng Sơn cũng dành nhiều lời khen cho Tùng Mini như có chất giọng dày, ấm, khả năng biến hóa với nhiều dòng nhạc khác nhau trên sân khấu.