Điều gì khiến ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP làm fan ‘phát sốt’?

Đó là cách Sơn Tùng M-TP đang khiến fan phải “đứng ngồi không yên” với Hãy trao cho anh.

Vắng bóng trên đường đua Vpop hơn 1 năm, sự trở lại của Sơn Tùng M-TP khiến khán giả không khỏi tò mò. Sau khi công bố Sky tour 2019, chàng ca sĩ này cũng hé lộ thông tin về MV mới, đánh dấu sự trở lại của mình từ sau Chạy ngay đi phát hành bản audio trên NhacCuaTui vào tháng 5.2018. Không như những cách thông báo thông thường, Sơn Tùng khiến fan vừa phấn khích vừa tò mò khi gửi tin nhắn đến hàng loạt người dùng với nội dung “Hãy trao cho anh!”. Đây cũng chính là tên bài hát sắp ra mắt của anh.

Cho đến nay, Sơn Tùng là cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt và mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, nam ca sĩ lại chọn cho mình một cách rất riêng. Ngoài việc úp mở tên ca khúc, việc ê kíp Sơn Tùng M-TP tung thông tin “nhỏ giọt” cũng là một sự “đánh đố” khán giả và truyền thông. Liên tục có những hình ảnh, teaser “nhá hàng” khiến các fan thật sự không thể đợi đến ngày 1.7 ra mắt MV. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của hai ngôi sao “khủng” làng nhạc US-UK trong dự án lần này của Sơn Tùng M-TP.

Nếu như Snoop Dogg là rapper đình đám từng bán được hơn 23 triệu album tại Mỹ, 35 triệu album trên toàn thế giới và nhận 17 đề cử Grammy thì Madison Beer - ca sĩ, người mẫu đình đám người Mỹ là “bóng hồng” từng hợp tác với Justin Bieber, David Guetta... Lần đầu tiên trong lịch sử Vpop, một ca sĩ mời được cả hai tên tuổi lớn từ Âu Mỹ tham gia vào dự án âm nhạc của mình. Đó là một điều không hề dễ dàng!

Sơn Tùng M-TP luôn biết cách "gây bão" mỗi khi ra sản phẩm mới Với Sơn Tùng M-TP, mọi thứ dường như đều có sự tính toán của anh, từ việc gây chú ý thế nào, hợp tác với ai, chọn thời điểm ra sao... Và đặc biệt, anh luôn bắt kịp xu hướng của quốc tế để áp dụng cho sản phẩm của mình.

Vào 20 giờ tối nay 1.7, Sơn Tùng sẽ chính thức tung MV với hình thức công chiếu trên YouTube. Tính năng Youtube Premiere này đang là xu hướng được nhiều ngôi sao quốc tế đình đám như Ariana Grande, Taylor Swift, BLACKPINK… sử dụng thời gian qua. Trong đó, MV Kill This Love của BLACKPINK đã có 979.000 người xem MV này trong cùng một thời điểm, phá vỡ kỷ lục trước đó Ariana Grande từng lập với Thank u, next (829.000 view). Nhiều khán giả và người hâm mộ đang kỳ vọng Sơn Tùng M-TP sẽ lập kỷ lục ở tính năng còn mới mẻ này bởi anh đã sở hữu khá nhiều thành tích ấn tượng với những sản phẩm trước đó.

Một thông tin quan trọng nữa là bản audio của ca khúc này sẽ được phát độc quyền trên NhacCuaTui ngay 20h ngày 1.7.2019. Đây được xem là lựa chọn khôn ngoan của Sơn Tùng M-TP khi chỉ hợp tác với những đơn vị uy tín, chú trọng bản quyền để đưa bài hát và MV của mình đến với khán giả một cách nhanh nhất và đáng tin cậy nhất.

