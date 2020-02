Disney tái khởi động dự án ‘War for the Planet of the Apes’

Theo New York Post, phần mới nhất War for the Planet of the Apes đã tạo nên hiện tượng ‘cơn sốt’ phòng vé trong năm 2017. Một kế hoạch tiếp theo cho việc tái khởi động dự án War for the Planet of the Apes được thực hiện bởi người kế nhiệm - Disney. Dự kiến phim sẽ được làm lại toàn bộ nội dung, không phát triển hướng diễn tiến ngoại truyện.

Bom tấn War for the Planet of the Apes được chuyển thể từ tiểu thuyết Planet of the Apes của nhà văn Pierre Boulle Ảnh: discussingfilm