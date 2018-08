DJ ‘đình đàm’ của thế giới trình diễn tại lễ hội Âm nhạc điện tử

Chương trình nằm trong khuôn khổ lễ hội Âm nhạc điện tử 2018, dự kiến thu hút khoảng 15.000 người tham dự. Bữa tiệc âm nhạc Trip to the moon được chia thành 3 sân khấu lớn, với những dòng nhạc khác nhau.

Sân khấu thứ nhất dành cho dòng nhạc trap - house, với tâm điểm là bộ đôi của nhóm Yellow Claw, được mệnh danh là “ông hoàng nhạc trap” đến từ Hà Lan.

Yellow Claw đứng ở vị trí thứ 57 trong top 100 DJ xuất sắc của thế giới năm 2017, do tạp chí DJ (Anh) bình chọn. Yellow Claw đang là cặp đôi DJ và nhà sản xuất ăn khách tại những lễ hội âm nhạc trên thế giới. Với phong cách bụi bặm, cá tính, họ sẽ mang đến với những bản hit đình đám và quen thuộc như Shotgun, Till it hurt hay Do you like bass…

Một cái tên khác đáng chú ý là Headhunterz, nghệ sĩ đứng ở vị trí thứ 33 của 100 DJ xuất sắc thế giới năm 2017 của tạp chí DJ, được gọi là “huyền thoại mới của hardstyle” với màu sắc âm nhạc gai góc, mạnh mẽ.

Đến với sân khấu thứ 2, khán giả có thể trải nghiệm với dòng nhạc trance. Thiết kế sân khấu mang màu sắc dân gian với hình ảnh chú Cuội, chị Hằng… cùng với sắp đặt ánh sáng, Ben Nicky, biểu tượng nhạc trance đến từ Anh liên tục xuất hiện tại những lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới, sẽ trình diễn trên sân khấu. Trong khi, sân khấu cuối cùng mang hơi hướng nhạc underground với dòng nhạc techno.

Sân khấu thứ 3 là lễ hội âm nhạc kết hợp giữa những yếu tố truyền thống và hiện đại. Khán giả sẽ được thấy những hoạt động mang bản sắc văn hoá Việt Nam như múa lân, rước đèn ông sao, trình diễn nhạc cụ dân tộc… được kết hợp với những âm thanh điện tử, những dòng nhạc đang thống trị khắp các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới.