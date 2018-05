Doanh nghiệp xin gia hạn tháo dỡ cầu xuyên lõi di sản Tràng An

Ngày 10.5, trả lời báo chí, ông Đinh Chung Phụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đồng thời là Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành, cho biết sau khi thời hạn doanh nghiệp xin tháo dỡ (từ 30.3 đến 30.4) kết thúc, công trình cầu xuyên lõi di sản Tràng An vẫn chưa tháo dỡ xong, nên Công ty cổ phần du lịch Tràng An đã có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình và Đoàn thanh tra xin gia hạn để tiếp tục tự nguyện tháo dỡ, đồng thời cam kết hoàn thành trong tháng 5.



Nguyên nhân doanh nghiệp đưa ra về việc chậm tiến độ là do thời gian tiến hành tháo dỡ trước đó thường xuyên gặp thời tiết thất thường, điều kiện tháo dỡ trên cao, đường hẹp, nguy hiểm và không thể đòi hỏi công nhân tháo dỡ nhanh được.

Ảnh Minh Hải UBND tỉnh Ninh Bình đã đồng ý cho Công ty cổ phần du lịch Tràng An gia hạn thời gian tháo dỡ công trình

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Ninh Bình đã đồng ý phương án tiếp tục cho Công ty cổ phần du lịch Tràng An tự nguyện tháo dỡ theo văn bản đề nghị.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến ngày 10.5, hàng trăm mét lan can cầu đã được tháo dỡ, đoạn cầu bê tông dài 28 m nối đường lên và xuống được xem là khó tháo dỡ nhất cũng đã được tháo dỡ xong… Ước tính khối lượng tháo dỡ được khoảng hơn 30% công trình.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình), cho biết phía Công ty cổ phần du lịch Tràng An vẫn đang duy trì tổ thợ để tháo dỡ công trình, nhưng tiến độ rất chậm

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 8.2017, ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An tự ý đưa người, máy móc vào khu vực núi Cái Hạ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), là vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, và xây dựng hơn 900 bậc thang bằng bê tông cốt thép với tổng chiều dài hơn 510 m và tự đặt tên là đường lên đàn Kính Thiên.

Đến tháng 1 đầu năm, công trình hoàn thành, đi vào hoạt động, dù không được cơ quan nào cho phép

Ảnh Minh Hải Nguyên nhân chậm tiến độ tháo dỡ doanh nghiệp đưa ra là do thời tiết và vị trí công trình trên cao

Trong nhiều tháng doanh nghiệp tự ý xây dựng công trình, các cấp và ngành chức năng ở Ninh Bình có lập biên bản, nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp dừng việc xây dựng, tháo dỡ các công trình vi phạm, nhưng bất thành.