Doanh thu phim chiếu rạp Mỹ ‘hậu’ Covid-19: chật vật phục hồi

Bộ phim In the Heights (tựa Việt In the Heights: Giấc mơ New York) chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway cùng tên của Lin-Manuel Miranda không đạt được doanh thu kỳ vọng phim chiếu rạp trong lần đầu ra mắt tại phòng vé ở Mỹ. Bộ phim của Warner Bros. chỉ thu về 11,4 triệu USD từ 3.456 rạp chiếu ở Mỹ trong 4 ngày đầu công chiếu cuối tuẩn qua, thấp hơn kỳ vọng trước đó là 20 triệu USD. In the Heights cũng được chiếu trên HBO Max - dịch vụ phát trực tuyến thuộc sở hữu của công ty mẹ WarnerMedia.

A Quiet Place Part II (Vùng đất câm lặng II) của Paramount đã trở lại vị trí số 1 trong lần ra rạp tuần thứ ba với 11,65 triệu USD từ 3.800 rạp chiếu. Cho đến nay, phần tiếp theo của A Quiet Place thu về 108,9 triệu USD ở Mỹ, trở thành bom tấn đầu tiên kể từ thời “hậu” Covid-19 vượt mốc 100 triệu USD. Tại phòng vé quốc tế, A Quiet Place Part II bán được 75 triệu USD tiền vé, đưa phim vượt hơn 183 triệu USD.

Poster phim In the Heights được nhân viên chuẩn bị treo ở rạp phim New York ẢNH: REUTERS

Sự đón nhận đáng thất vọng về mặt thương mại của In the Heights đang khiến các nhà phê bình phim “xoắn não” vì họ có một số đánh giá tốt nhất dành cho phim trong thời hậu đại dịch. Hơn nữa, Warner Bros. gia tăng tiếp thị đáng kể phim này và đạo diễn Jon M. Chu cùng nhà sản xuất Lin-Manuel Miranda cũng dành rất nhiều tâm sức để quảng bá bộ phim nhằm bù đắp cho thực tế là dàn diễn viên của In the Heights chỉ gồm những tài tử vô danh hay mới nổi.

Mặc dù chưa thể biết được tác động đầy đủ, nhưng việc phát hành In the Heights trên HBO Max có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh phòng vé. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất khiến doanh số bán vé đầu tiên của phim quá thấp. Các phim phát hành gần đây của Warner Bros. như Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat và The Conjuring: The Devil Made Me Do It vẫn thu về doanh thu cao mặc dù đồng thời phát trực tuyến. Tuy nhiên, khi khán giả dần quay trở lại rạp, bảng xếp hạng doanh thu phòng vé đã chỉ ra rằng mọi người có xu hướng xem những bộ phim có độ nhận diện thương hiệu cao hơn. Mặc dù In the Heights cũng là phim ca nhạc như La La Land hay The Greatest Showman nhưng nó ít được biết đến nhiều như 2 phim ca nhạc này, hay các phim trước đó là Hamilton, Rent, Les Misérables, Cats...

Các dự báo về doanh thu phòng vé cho rằng In the Heights có thể gia tăng số lượng khán giả trong mùa hè, tương tự như cú hit gây bất ngờ phòng vé là bộ phim nhạc kịch The Greatest Showman của Fox ra mắt năm 2017 thu về tuần đầu chỉ 8,8 triệu USD nhưng khán giả mê mẩn nhạc phim và sức hút của tài tử Hugh Jackman nên quay lại rạp xem đi xem lại nhiều lần. Kết quả phim thu về 174 triệu USD trong nước và 438 triệu USD trên toàn cầu, một kết quả quá tốt. Mặc dù In the Heights không được kỳ vọng sẽ đạt được đỉnh cao doanh thu phòng vé như The Greatest Showman nhưng phim hiện ít có đối thủ cạnh tranh và tiếp tục được chiếu trên màn ảnh rộng trong thời gian dài.

Cảnh trong phim A Quiet Place Part II ẢNH: IMDB

David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: “Nhạc kịch là thể loại dễ làm hài lòng đám đông”. Anh nói thêm rằng các bài đánh giá và xếp hạng của khán giả về In the Heights trên mạng xã hội là “quan trọng”. In the Heights quy tụ dàn diễn viên Anthony Ramos, Melissa Barrera, Leslie Grace, Corey Hawkins, Olga Merediz, Jimmy Smits... với kinh phí sản xuất 55 triệu USD.

Cùng ra rạp vào cuối tuần qua, phim hoạt hình của Sony Peter Rabbit 2: The Runaway giữ vị trí thứ ba với 10,4 triệu USD từ 3.346 rạp chiếu. Trên thế giới , Peter Rabbit 2: The Runaway với kinh phí 45 triệu USD thu về thêm 10,7 triệu USD vào cuối tuần này, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 57,9 triệu USD.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It hiện được chiếu tuần thứ hai rơi xuống vị trí thứ 4 với 10 triệu USD từ 3.237 rạp. Tổng doanh thu ở Mỹ của phim là 43,7 triệu USD và phim cũng đang chiếu trên HBO Max một tháng qua. Ở nước ngoài, The Conjuring: The Devil Made Me Do It thu được 68 triệu USD tuần qua đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 111,8 triệu USD.

Nằm trong top 5 là phim Cruella của Disney. Phần tiền truyện của 101 chú chó đốm, với sự tham gia của Emma Stone trong vai nhân vật phản diện chuyên bắt chó con, thu về 6,7 triệu USD từ 3.307 rạp chiếu. Sau ba tuần ra rạp, Cruella đạt 56 triệu USD và 73,3 triệu USD toàn cầu.

Doanh thu phòng vé ở Mỹ vẫn gặp nhiều trở ngại khi đang cố gắng phục hồi thời “hậu” Covid-19. Chưa gia tăng doanh thu một phần do sự lưỡng lự của một số khán giả còn e ngại đến nơi công cộng, rạp hát ở Canada vẫn đóng cửa, hạn chế hay giảm số vé bán tại một rạp ở Mỹ dù được mở cửa trở lại và sự cạnh tranh gia tăng từ mạng trực tuyến như Disney Plus, HBO Max, Netflix… Tuy nhiên, một vài bộ phim bom tấn mùa hè sắp ra rạp như Fast&Furious 9, Black Widow, Space Jam: A New Legacy… hi vọng sẽ giúp hồi sinh ngành công nghiệp phim chiếu rạp. David A. Gross nhận định: “Sự phục hồi phim chiếu rạp sẽ diễn ra theo từng đợt và không phải là một đường thẳng đứng”.