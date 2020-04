'Doctor Strange 2' sẽ đưa các siêu anh hùng đã hy sinh của Marvel trở lại?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange 2) đã được Marvel công bố sản xuất chính thức vào mùa hè năm 2019 và dự kiến phát hành vào tháng 5.2021. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , phim bị hoãn phát hành đến ngày 5.11.2021. Doctor Strange 2 sẽ có sự kết nối với hai bộ phim của Marvel sắp phát sóng trên kênh Disney+ là WandaVision và Loki. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) cũng xuất hiện trong phần tiếp theo.

Bộ phim hứa hẹn khai thác đa vũ trụ một cách rõ ràng, hấp dẫn hơn so với các bộ phim trước đó. Theo Screen Rant, Doctor Strange 2 cũng là cơ hội để Marvel Studios đưa một số nhân vật không còn tồn tại trong dòng thời gian chính của “vũ trụ điện ảnh ” Marvel (MCU) trở lại, trong đó có các siêu anh hùng đã hy sinh.

Iron Man

Stephen Strange và Tony Stark từng không hề biết nhau dù cả hai sống ở New York . Cặp đôi gắn kết với nhau bởi mối đe dọa mà Thanos đặt ra trong Avengers: Infinity War. Họ cùng nhau chiến đấu với đội siêu anh hùng trên hành tinh Titan, quê hương của Thanos. Strange biết số phận bi thảm của Tony 5 năm trước khi xảy ra sự kiện trong Avengers: Endgame.

Iron Man (phải) và Doctor Strange có thể gặp lại nhau Ảnh: Screen Rant

Giờ đây, Marvel Studios có thể khai thác nhiều kịch bản, thậm chí có thể phát triển ý tưởng cho Strange mặc bộ đồ Iron Man. Đây là cảnh từng được quay trên phim trường Avengers: Infinity War nhưng đã bị cắt bớt. Doctor Strange 2 có thể tái hiện lại đoạn phim trên theo cách phù hợp với lời kể của phần tiếp theo. Mặt khác, thầy phù thủy cũng có thể du hành qua vô số thực tại song song cho nhiệm vụ tiếp theo và gặp một phiên bản khác của Tony Stark.

Captain America

Captain America không còn tồn tại trong dòng thời gian MCU hiện tại. Anh quyết định nghỉ hưu và chuyển tấm khiên chắn cho Sam Wilson. Captain America có thể quay ngược thời gian để sống với Peggy Carter hoặc tạo ra dòng thời gian phân nhánh. Doctor Strange 2 cũng có khả năng đến dòng thời gian thay thế nơi Captain kết hôn với Peggy và xảy ra những tương tác với phiên bản mới của Captain từ một vũ trụ khác.

Captain America trong hình hài một ông già ở Avengers: Endgame Ảnh: Screen Rant

Vision

Bên cạnh sự xuất hiện của Scarlet Witch, Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng sẽ có các kết nối với tác phẩm WandaVision. Theo Screen Rant, Doctor Strange đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hai đứa con sinh đôi của Wanda và Vision, tên là Billy và Tommy Maximoff, trong truyện tranh lên màn ảnh.

Vision được dự đoán có thể xuất hiện trở lại trong Doctor Strange 2 Ảnh: Screen Rant

Vision không nằm trong số những người được hồi sinh trong Avengers: Endgame, vì vậy làm thế nào anh ta trở lại vẫn là một câu hỏi lớn. Theo dòng thời gian, WandaVision sẽ ra mắt trước và nhiều khả năng sự xuất hiện của vị pháp sư trong WandaVision có thể sẽ liên quan tới nội dung trong Doctor Strange 2, giúp giải thích câu hỏi làm thế nào Vision có thể quay trở lại được.

Thanos

Thanos hoàn toàn có thể xuất hiện trong Doctor Strange 2 khi hắn là kẻ cuối cùng sử dụng viên đá Thời gian. Các viên đá đã bị phá hủy ở đoạn đầu Avengers: Endgame và nhiều khả năng sẽ kích hoạt các sự kiện trong Doctor Strange 2, bởi lẽ chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững thực tại nguyên trạng.

Thanos liệu có tiếp tục là nỗi ác mộng với Doctor Strange? Ảnh: Screen Rant

Với việc Captain America trả lại những viên đá mà họ nhận được ở thời gian và địa điểm tương ứng, Doctor Strange mất đi vũ khí chính của mình. Anh có thể du hành qua đa vũ trụ và gặp Thanos với hy vọng có được viên đá Thời gian một lần nữa, nhằm bảo vệ đúng thực tế mà mình chịu trách nhiệm.

Ancient One

Với việc đa vũ trụ là phần quan trọng trong Doctor Strange 2, Ancient One nhiều khả năng quay lại nhằm giúp đỡ và chỉ hướng cho Doctor Strange khi vị phù thủy gánh vác sứ mệnh mới của mình.