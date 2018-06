'Đồi gió hú' lên sân khấu

Đồi gió hú là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Anh Emily Bronte vừa được các bạn sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM chuyển thể thành vở kịch ngắn khoảng 90 phút và diễn bằng tiếng Anh, với sự hỗ trợ của đạo diễn Huỳnh Tấn. Bố cục chặt chẽ đã giúp người xem hiểu nội dung một cách dễ dàng.

Ngay cả người anh của Catherine là Hindley, người chồng của Catherine là Edgar, người em của Edgar là Isabell, đều không có hạnh phúc. Những ngôi nhà thiếu vắng tình thương. Nó làm người ta buồn và suy nghĩ… Suy nghĩ để tránh vết xe đổ như những nhân vật ấy.

Diễn xuất của các “diễn viên” tay ngang tuy chưa phải là xuất sắc nhưng vẫn dễ chịu vì sự chân thật, trong trẻo, đặc biệt nói tiếng Anh rất khá. Thật ra, nếu các em được diễn thường xuyên thì chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Suất đầu tiên mà đầy triển vọng như thế thì chúng ta có quyền hi vọng. Chợt suy nghĩ về một sân khấu nhỏ chuyên diễn kịch tiếng Anh thế này cho khán giả “rèn luyện” một cách thú vị, học tiếng Anh không nhàm chán… Bởi trong “kho” của Trường đại học Mở đã có vài chục vở tiếng Anh do các bạn sinh viên chuyển thể từ các tác phẩm kinh điển, chẳng hạn Jane Eyre, My sister’s keeper, The Happy Prince, Agnes Grey...