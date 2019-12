Đội tuyển Siêu trí nhớ VN dự lễ khai mạc cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2019

Tham dự buổi lễ khai mạc có ông Raymond Kenne - Chủ tịch tổ chức Siêu trí nhớ thế giới, ông Phil Champer - Chủ tịch Trọng tài Siêu trí nhớ thế giới, Công chúa Malaysia Tengku Faizwa Razif, Lester He - Trưởng ban Trọng tài châu Á Thái Bình Dương… cùng nhiều quan chức của tỉnh Hồ Bắc và Trung Quốc.

Quang cảnh buổi khai mạc

Các tuyển thủ tuyên thệ thi đấu trung thực

Hội đồng trọng tài tuyên thệ minh bạch, công minh Phóng viên Thanh Niên với ông Raymond Kenne, Chủ tịch tổ chức Siêu trí nhớ thế giới

Đội tuyển Trung Quốc tại cuộc thi

Ông Nguyễn Phùng Phong, Chủ tịch Hội đồng Siêu trí nhớ thế giới tại VN cho biết: “Tổ chức Siêu trí nhớ thế giới gồm 69 nước thành viên và đều tổ chức giải thi đấu quốc gia. Năm nay giải lần thứ 28 được tổ chức ở Trung Quốc với gần 500 tuyển thủ xuất sắc đến từ: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam...".

Ngay từ sáng sớm, đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam do ông Nguyễn Phùng Phong làm trưởng đoàn đã có mặt tại địa điểm tổ chức lễ khai mạc. Công tác an ninh cực kỳ nghiêm ngặt với lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài. Mọi người đều phải bước qua các thiết bị an ninh hiện đại mới được vào bên trong.

Thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự năm nay gồm những tuyển thủ đoạt giải cao nhất tại cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2019 cùng nhiều gương mặt mới đầy triển vọng: Đặng Ngọc Phương Trinh, Võ Thanh Liêm, Đặng Thu Hiền, Huỳnh Diệu Linh, Nguyễn Đình Thiết, Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Thị Châu Linh, Hồ Thị Hồng Thái, Huỳnh Lâm Tính, Huỳnh Lâm Minh Thanh, Nguyễn Doãn Gia Huy, Lương Đỗ Thanh Nhã, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Lê Phương Nghi, Giang Hoàng Bội Như, Trần Phạm Hoàng Nam… Tất cả đều mong muốn sẽ bước lên bục cao nhất của đấu trường Siêu trí nhớ thế giới.

Buổi lễ khai mạc diễn ra rất trang trọng và hoành tráng với bài phát biểu từ đại diện nước chủ nhà Trung Quốc cùng đại diện ban tổ chức cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới.

Ông Raymond Kenne - Chủ tịch tổ chức Siêu trí nhớ thế giới khẳng định: “Đây là một giải uy tín đươc liên tục thực hiện trong 28 năm qua và ngày càng khẳng định vị thế. Từ môi trường thi đấu này, nhiều thí sinh trở thành trọng tài uy tín trên thế giới và sau khi làm trọng tài, một số vẫn còn quay lại tiếp tục dự thi để có thêm thành tích cao hơn. Cũng như mọi năm, tôi tin tưởng vào các tài năng, sự ‘cầm cân nảy mực’ công minh của các trọng tài để chỉ 3 ngày nữa thôi, nhiều tên tuổi Siêu trí nhớ thế giới lại xuất hiện với nhiều kỷ lục thật tuyệt vời”.

Thay mặt hội đồng trọng tài Siêu trí nhớ thế giới, ông Nguyễn Phùng Phong đã đọc lời tuyên thệ minh bạch, công bằng, tuân thủ đúng tất cả luật chơi quốc tế của cuộc thi. Hai tuyển thủ đoàn Mông Cổ cũng thay mặt 500 thí sinh tuyên thệ thi đấu trung thực và tuân thủ qui định.

Đại diện nước chủ nhà tại cuộc thi

Ông Nguyễn Phùng Phong (trái), Chủ tịch Hội đồng Siêu trí nhớ thế giới tại VN Buổi lễ khai mạc có nhiều quan chức Trung Quốc tham dự Công Chúa Malaysia Tengku Faizwa Razif (thứ hai từ phải qua)

Đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam đang ở đỉnh cao phong độ

Tin tưởng vào thành tích cao của đội tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Phùng Phong cho rằng: “Chưa bao giờ đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam có được thành tích cao như hiện nay. Các em luyện tập say mê và bài bản, nhất là hai kỷ lục gia Đặng Ngọc Phương Trinh, Đặng Thu Hiền quyết tâm để Việt Nam có giải, làm tiền đề quan trọng cho giải Siêu trí nhớ thế giới dự kiến tổ chức tại Việt Nam. Tôi tin rằng các tuyển thủ yêu quý của chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu, đáp ứng với niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ".

Tại buổi lễ khai mạc Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 28, các tuyển thủ đoàn Việt Nam còn đồng thanh hô vang khẩu hiệu: “Việt Nam xin chào”, để chào đón các tuyển thủ nước bạn đến tham dự giải đấu và đoàn kết bắt tay nhau bước vào cuộc thi, cùng nuôi khát khao chinh phục đỉnh vinh quang.

Sau đây là một vài hình ảnh tại buổi khai mạc Siêu trí nhớ thế giới 2019 qua ống kính phóng viên Báo Thanh Niên gởi về từ TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc):

Đoàn trọng tài từ Việt Nam sang tham dự Các tuyển thủ đều quyết tâm giành chiến thắng Toàn cảnh buối khai mạc Các tình nguyện viên làm công việc hậu cần Trọng tài cam kết công minh để giải đấu thành công

Tuyển thủ Nguyễn Đình Thiết và niềm tin quyết thắng mang vinh quang về cho Tổ quốc