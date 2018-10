Đón tết ở Cali

Thời tiết Bờ Tây không quá lạnh



Mùa đông ở Mỹ bắt đầu từ tháng 12 kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Tết Nguyên đán rơi vào thời điểm này. Khi ấy ở bờ Đông (New York, Washington D.C, Boston…) thỉnh thoảng xảy ra những trận bão tuyết gây kẹt xe, nhiều chuyến bay bị hủy. Thế nhưng ở bờ Tây (Los Angeles, quận Cam, Little Saigon, San Francisco, Las Vegas…) dù hơi lạnh (5 - 15 độ C) nhưng xem ra cũng không phải là trở ngại lớn đối với du khách Việt, đáng lưu ý là không gặp bão tuyết. Về đêm, Las Vegas (bang Nevada) và San Francisco (bang California) khá lạnh, điểm thuận lợi là khu Little Saigon “ấm áp” hơn.

Với thời tiết như vậy, du khách cần chuẩn bị áo ấm, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Đêm giao thừa Tết Nguyên đán ở quận Cam và khu Phước Lộc Thọ không quá lạnh, rất thuận lợi trong việc đón xuân sang với điều kiện phải biết giữ ấm cơ thể, không được khinh suất. Xem như thời tiết không thành vấn đề, “vấn đề” thực sự đáng quan tâm chính là visa Mỹ.

Tỷ lệ đậu visa Mỹ tăng cao

Trong buổi tọa đàm về visa Mỹ với độc giả và khách hàng thân thiết của Du lịch Hoàn Mỹ tại Báo Thanh Niên, viên chức Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM nhấn mạnh rất nhiều lần 2 chi tiết quan trọng: hồ sơ phải thật cụ thể và chứng minh bạn sẽ không ở lại Mỹ sau khi kết thúc tour.

Sau 2 tháng áp dụng những hướng dẫn nói trên, tỷ lệ đậu visa Mỹ của Du lịch Hoàn Mỹ tăng cao đáng kể. Nếu các tháng cao điểm hè (tháng 5, 6, 7) tỷ lệ này chỉ khoảng 85%, khi bước sang tháng 8 và tháng 9 đã nâng lên 97%.

Giấc mơ Mỹ... gặp lại bạn bè

Đi du lịch Mỹ trước hết là cơ hội để gặp gỡ lại người thân sau một thời gian rất dài xa cách nghìn trùng, tưởng như không bao giờ gặp lại. Sau đó, để thỏa mãn sự tò mò về “giấc mơ Mỹ” hoặc ở lại sau tour để tìm trường, mua nhà cho con...

Đến Cali vào dịp tết còn là dịp giúp chúng ta hiểu thêm về đời sống tinh thần của Việt kiều mỗi dịp xuân về. Đời sống ấy có những nét tương đồng như những gì diễn ra ở quê nhà, cũng đầy đủ những hương hoa ngày tết, cùng nhau dạo chợ tết, đặc biệt là nghe tiếng pháo nổ đì đùng ngay trước khu Phước Lộc Thọ ở Little Saigon.