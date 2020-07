Đồng tiền 'mua chuộc' không làm nên hạnh phúc

Một gia đình 3 thế hệ, ông nội từng vào sinh ra tử trong chiến tranh, người cha làm cán bộ cao cấp ngành công an, nhưng cháu nội lại ăn chơi, đua đòi. Truyền thống đấu tranh và trung kiên đã bị đứt gãy từ khi ông Hai Thành (Xuân Hồng đóng) bị đồng tiền mua chuộc. Ông lập luận rằng thời buổi bây giờ không có tiền thì bảo ai nghe, không có tiền thì không làm được việc… Khi người ta biến chất thì có trăm ngàn lý do. Ngay cả người vợ cũng vì lóa mắt với tiền mà tiếp tay cho chồng. Hậu quả họ nhận được là đứa con duy nhất lại ăn chơi, đua đòi và hạnh phúc không tồn tại, dù rất nhiều tiền. Nhưng ông nội (Huy Thục đóng) đã không ngồi yên nhìn con cháu phá nát truyền thống tốt đẹp. Ông và cậu con nuôi cũng nằm trong lực lượng công an đã kiên quyết đưa vụ việc ra ánh sáng, khuyên nhủ Hai Thành làm lại cuộc đời. Hai Thành đầu thú, chấp nhận án tù nhưng lương tâm thanh thản.

Vở kịch tạo ấn tượng đầu tiên nhờ dàn dựng cảnh trí và diễn xuất thể hiện cảnh chiến tranh, hy sinh khá sinh động. Còn lại, ấn tượng mạnh nhất thuộc về vai Đạt (Huỳnh Ly), một học sinh trung học, một thiếu gia mất phương hướng, không biết bám víu vào hình tượng nào kể cả cha mẹ, chênh vênh giữa cô đơn và nổi loạn, nhưng cuối cùng vẫn còn ánh sáng của thiện lương nhờ vào điểm tựa là cô giáo. Huỳnh Ly diễn rất tốt vai này với gương mặt khá trong trẻo, tuy có ăn chơi, nghịch phá nhưng không đến nỗi sa đọa. Chừng mực vậy là đủ. Lê Hoàng Giang có gương mặt đẹp trai lẫn sự kiên quyết, mạnh mẽ, vào vai Việt - viên công an trẻ đầy nhiệt huyết, hoàn toàn thuyết phục. Điều đáng tiếc trong vở là có những câu thoại quá “lên gân” và còn theo cách hô khẩu hiệu mà lẽ ra có thể chuyển ngữ một cách nhẹ nhàng hơn, khán giả vẫn dư sức hiểu.