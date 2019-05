Drake thắng đậm, BTS giành cú đúp ngoạn mục tại ‘Billboard Music Awards 2019’

Danh sách nghệ sĩ giành chiến thắng tại Billboard Music Awards 2019 - Nghệ sĩ hàng đầu mạng xã hội: BTS. - Giải thưởng biểu tượng Billboard: Mariah Carey. - Bộ đôi/Nhóm nhạc hàng đầu: BTS. - Nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu: Imagine Dragons. - Album Billboard 200 hàng đầu: Scorpion (Drake). - Giải thành tựu bảng xếp hạng: Ariana Grande. - Nghệ sĩ nhạc Cơ đốc hàng đầu: Lauren Daigle. - Nghệ sĩ hàng đầu: Drake. - Nam nghệ sĩ hàng đầu: Drake. - Nghệ sĩ Billboard 200 hàng đầu: Drake. - Nữ nghệ sĩ hàng đầu: Ariana Grande. - Nghệ sĩ mới hàng đầu: Juice Wrld. - Nghệ sĩ nhạc R&B hàng đầu: Ella Mai. - Nghệ sĩ nhạc rap hàng đầu: Drake. - Nghệ sĩ nhạc dance/điện tử hàng đầu: The Chainsmokers. - Album nhạc dance/điện tử hàng đầu: Sick Boy (The Chainsmokers). - Ca khúc nhạc dance/điện tử hàng đầu: The Middle (Zedd, Maren Morris và Grey) - Ca khúc nhạc rock hàng đầu: High hopes (Panic! at the Disco). - Album nhạc rock hàng đầu: Pray for the Wicked (Panic! at the Disco). - Album nhạc R&B hàng đầu: 17 (XXXTentacion). - Ca khúc hot 100 hàng đầu: Girls like you (Cardi B và Maroon 5). - Ca khúc nhạc Latin hàng đầu: Te Bote (Casper Magico, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny và Ozuna) - Album nhạc Latin hàng đầu: Aura (Ozuna) - Album nhạc Cơ đốc hàng đầu: Look Up Child (Lauren Daigle). - Ca khúc R&B hàng đầu: Boo’d Up (Ella Mai). - Nghệ sĩ Hot 100 hàng đầu: Drake. - Album nhạc rap hàng đầu: Scorpion (Drake) - Nghệ sĩ nhạc Latin hàng đầu: Ozuna. - Album nhạc phim hàng đầu: The Greatest Showman. - Album nhạc đồng quê hàng đầu: This One’s For You (Luke Combs). - Ca khúc radio hàng đầu: I like it (Cardi B, Bad Bunny và J Balvin). - Ca khúc nhạc đồng quê hàng đầu: Meant to Be (Florida Georgia Line và Bebe Rexha) - Ca khúc nhạc Cơ đốc hàng đầu: You Say (Lauren Daigle). - Nghệ sĩ nhạc đồng quê hàng đầu: Luke Combs. - Nam nghệ sĩ nhạc đồng quê hàng đầu: Luke Combs. - Nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê hàng đầu: Carrie Underwood. - Tour diễn nhạc đồng quê hàng đầu: Kenny Chesney. - Tour diễn nhạc rock hàng đầu: Elton John. - Bộ đôi/nhóm nhạc đồng quê hàng đầu: Dan + Shay. - Nam nghệ sĩ nhạc rap hàng đầu: Drake. - Nữ nghệ sĩ nhạc rap hàng đầu: Cardi B. - Ca khúc rap hàng đầu: I like it (Cardi B, Bad Bunny và J Balvin). - Ca khúc ăn khách hàng đầu: I like it (Cardi B, Bad Bunny và J Balvin). - Màn kết hợp hàng đầu: I like it (Cardi B, Bad Bunny và J Balvin). - Top streaming song (video): In My Feelings (Drake). - Top Streaming song (audio): Sicko Mode (Travis Scott). …