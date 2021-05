Drew Barrymore hối hận khi từng hợp tác với Woody Allen

Từng đoạt giải Quả cầu vàng, nữ minh tinh 46 tuổi thừa nhận hôm đầu tuần trên The Drew Barrymore Show rằng cô rất hối hận khi làm việc với đạo diễn Woody Allen (86 tuổi) trong khi nói chuyện với con gái nuôi của ông là Dylan Farrow.

Từ trái sang: Woody Allen, Drew Barrymore và Edward Norton khi quay phim Everyone Says I Love You ẢNH: PEOPLE

“Tôi đã làm việc với Woody Allen, tham gia một bộ phim của ông ấy vào năm 1996 là Everyone Says I Love You (tạm dịch: Mọi người đều nói anh yêu em) và thật sự sự nghiệp của tôi rực rỡ hơn khi hợp tác với Woody Allen”, Drew Barrymore nhớ lại. Cô đóng vai chính cùng Woody Allen, Goldie Hawn, Natasha Lyonne, Julia Roberts, Edward Norton và Tim Roth trong bộ phim này. Everyone Says I Love You từng nhận đề cử Phim ca nhạc/hài xuất sắc nhất tại giải Quả cầu vàng.

Qua phim tài liệu Allen v. Farrow phát hành hồi tháng 2.2021, Dylan Farrow tố đạo diễn lão làng - lúc đó còn là cha nuôi - tấn công tình dục khi cô mới 7 tuổi. Người đại diện Woody Allen chưa đưa ra câu trả lời hay bình luận gì về phát biểu của nữ diễn viên Drew Barrymore.