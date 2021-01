Dự đoán những nhân vật mới trong 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' phần 2

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) phần 1 là phim truyền hình gây sốt với khán giả cuối năm 2020. Phim lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng Hera Palace. Ba người phụ nữ Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách. Từ câu chuyện ba người phụ nữ, tác phẩm thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng của họ.

Theo Soompi, sau thành công của phần 1, phần 2 Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (vừa được Đài SBS điều chỉnh thời gian phát sóng từ ngày 19.2) nhận nhiều sự mong đợi từ khán giả. Các tuyến nhân vật mới có thể xuất hiện trong phần 2 cũng mang đến nhiều sự tò mò cho người xem.

Vợ cũ của Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) xuất hiện?

Trong những tập cuối của phần 1 Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, nhân vật vợ cũ của Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) được nhắc đến nhiều lần. Thông qua bức ảnh Logan Lee (Park Eun Seok) tìm thấy trong nhà của Ju Dan Tae, nhân vật này hiện lên là người có hành tung bí ấn với hình xăm con bướm trên vai trái.

Vợ cũ của nhân vật Ju Dan Tae được dự đoán sẽ xuất hiện trong phần 2 Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu Ảnh: Soompi

Theo Mydaily, trong phần 2 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, người vợ cũ này có khả năng nắm vai trò quan trọng trong cuộc chiến giữa hai phe chính diện và phản diện. Cô có thể trở thành nhân vật trung tâm đứng ra vạch trần bộ mặt thật của chồng cũ hoặc thậm chí còn độc ác và cao tay hơn cả Ju Dan Tae.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét rằng khuôn mặt của nhân vật này có nét giống với Shim Su Ryeon. Chính vì vậy, “bà cả” của Hera Palace mới tỏ ra bất ngờ khi nhận được bức hình từ Logan Lee. Không loại trừ khả năng Shim Su Ryeon có chị em sinh đôi và thậm chí, người bị sát hại trong tập 19 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 1 chỉ là một phiên bản khác có ngoại hình giống cô.

Người tình mới của Logan Lee?

Theo Mydaily, chiều 25.12, mạng xã hội Twitter xôn xao với loạt ảnh nam diễn viên Park Eun Seok quay Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 2. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhân vật của Park Eun Seok ngồi đối diện với một cô gái áo trắng bí ẩn.

Nhân vật Logan Lee (Park Eun Seok đóng) và cô gái áo trắng bí ẩn có mối quan hệ trong phần 2 Ảnh: Soompi

Dựa trên vóc dáng và cách ăn mặc, fan khẳng định chắc chắn đó không phải là “bà cả” Shim Su Ryeon. Sự xuất hiện này khiến các fan của bộ phim bất ngờ và thắc mắc về vai trò của nữ nhân vật mới trong phim. Khán giả dự đoán rằng đây có thể là “tiểu tam” xen vào mối tình giữa Logan Lee và Shim Su Ryeon hoặc cũng có thể là nhân vật mới được Logan Lee nhờ cậy giúp đỡ, nhằm trả thù cho cái chết của “bà cả”.

Cặp vợ chồng thượng lưu mới?

Theo Daily Sports, Jun Jin (thành viên nhóm nhạc Shinhwa) và Ryu Yi Seo sẽ xuất hiện trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 2. Vai diễn của họ có thể là một cặp vợ chồng xuất thân từ gia đình thượng lưu. Họ xuất hiện sau màn biểu diễn của nhân vật Bae Ro Na (Kim Hyun Soo).

Trước đó, trong tập 19 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 1, Logan Lee từng nói với Shim Su Ryeon về một nhân vật giám đốc giàu có được đồn đại là thân thiết với cô, khiến Shim Su Ryeon hoang mang. Nhân vật này có thể trở thành điểm nhấn quan trọng giúp cuộc chiến của hội nhà giàu trong phần 2 trở nên kịch tính và cam go hơn.

Cặp nhân vật mới có thể xuất hiện trong phần 2 Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu Ảnh: Soompi

Không loại trừ khả năng nhân vật được Logan Lee nhắc đến chính là nhân vật do Jun Jin đảm nhận. Mối quan hệ giữa nhân vật này và Shym Su Ryeon là điều khiến khán giả tò mò trong phần 2 Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu. Ngoài ra, với sự trợ giúp của nhân vật này, phe chính diện có thể tăng thêm phần lợi thế khi đối đầu với cặp ác nhân - ác nữ Ju Dan Tae và Cheon Seo Jin.