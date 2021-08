Dua Lipa cho biết việc phát hành bài hát mới với Elton John là 'niềm vinh dự’

"Cô ấy mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng. Cô là một nghệ sĩ thực sự tuyệt vời và là một người luôn bùng nổ bằng sự sáng tạo với ý tưởng mới ", Elton John nói về Dua Lipa.

Elton John (74 tuổi) và Dua Lipa (26 tuổi) vừa phát hành đĩa đơn Cold Heart (PNAU Remix), với một MV đi kèm vào 13.8. Cả hai nghệ sĩ "hoàn toàn ăn ý" khi họ gặp nhau trực tuyến, Dua Lipa cho biết.

"Elton John là một nghệ sĩ truyền cảm hứng và cũng có khiếu hài hước nhất - một sự kết hợp hoàn hảo. Thật vinh dự và đặc ân khi được cộng tác với anh ấy qua ca khúc này. Tôi thích được tham gia vào một trải nghiệm sáng tạo và thú vị như vậy", Dua Lipa nói.

Chủ nhân của ca khúc Benny and the Jets cho biết 18 tháng cách ly vừa qua thật khó khăn với ông nhưng việc không được ra đường giúp ông có thể "trở về cội nguồn" và có cơ hội hợp tác với Dua Lipa.

Elton John và Dua Lipa từng gặp gỡ, biểu diễn tại nhiều sự kiện âm nhạc ẢNH: PEOPLE

"Dua đã cho tôi rất nhiều năng lượng. Cô ấy là một nghệ sĩ thực sự tuyệt vời, là một người luôn bùng nổ với sự sáng tạo và ý tưởng. Năng lượng mà cô ấy mang đến cho Cold Heart đã thổi bùng tâm trí của tôi", "Rocketman" Elton John nhận định.

Bài hát dựa trên bốn tác phẩm kinh điển của Elton John: Kiss the Bride, Rocketman, Where's the Shoorah? và Sacrifice - được phối bởi PNAU, bộ ba nghệ sĩ Úc. Elton John từng làm việc với PNAU vào năm 2012 để sản xuất Good Morning to the Night, một album hợp tác giữa Elton John và bộ ba này.

MV ca khúc Cold Heart do nhà làm phim hoạt hình kiêm đạo diễn Raman Djafari thực hiện. Trước đó, Elton John và Dua Lipa từng gặp gỡ, biểu diễn tại nhiều sự kiện âm nhạc, quyên góp được hơn 3 triệu USD cho quỹ phòng chống AIDS.