Đưa Thị Mầu lên sân khấu cải lương

Truân chuyên dải yếm đào có tác giả kịch bản là Lê Chí Trung, do NSND Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng. Kịch bản lấy cảm hứng từ vở chèo Quan Âm Thị Kính này sẽ tập trung khắc họa nhân vật Thị Mầu. Nhóm thực hiện cũng sẽ mang tới hình ảnh Thị Mầu với màu sắc khác so với Thị Mầu đỏng đảnh, lẳng lơ của chèo. Nhân vật Thị Mầu trong vở diễn sẽ thể hiện khát vọng tự do trong tình yêu của người phụ nữ cũng như thông điệp bình đẳng giới. Các diễn viên tham gia gồm NSƯT Quang Thanh , NSƯT Thanh Vân, nghệ sĩ Thiên Hương, Minh Vương... Trong đó, vai Thị Mầu được giao cho nghệ sĩ trẻ Thiên Hương.