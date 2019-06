Đưa tích xưa vào truyện tranh

Theo anh Vinh Vương, người sáng lập dự án này thì Miền Trung|Chương III - Tích cũng giống như những dự án trước là Miền Trung|Chương I - Thực hay Miền Trung|Chương II - Kiến, các họa sĩ xuất thân từ địa phương nào sẽ vẽ tích truyện ở địa phương đấy, trừ tích ở Hội An là do nhóm tổ chức đảm nhiệm. Hình thức của mỗi tích có thể là minh họa hoặc truyện tranh tùy theo chuyên môn của họa sĩ.

Hiện đã có 9 tích ra mắt bạn đọc là Hải Thượng Lãn Ông (Hà Tĩnh), Rùa vàng Bích La (Quảng Trị), Thai Dương Phu nhân (Thừa Thiên-Huế), Vua thần Po Klong Garai (Ninh Thuận), Chàng Lía (Bình Định), Thần Độc cước (Thanh Hóa), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Cố Bợ (Nghệ An), Giếng Phật (Quảng Ngãi) của các họa sĩ Tống Tất Tuệ, Phan Ha, Thụy Phong, Nguyen Hoai Nhan, Rik Bi, Jang, Tran My, Hy Nguyễn và Can Tiểu Hy. Còn các tích như Đảo Tiên Nữ (thuộc Trường Sa, Khánh Hòa), Dinh Thầy Thím (Bình Thuận), Cù Mãng (Phú Yên), Po Po Phu nhân (Quảng Nam), Động Tiên Sơn (Quảng Bình) và Múa Thiên cẩu (Hội An) của các họa sĩ Thịnh Pencil, Hồ Lễ, Reiko Miori, Thương Thương Hoài và Xoài Giòn sẽ ra mắt vào dịp Tết Trung thu sắp tới.