Đức Phúc gay gắt khi bị Hoàng Thùy Linh nói 'trứng làm sao khôn hơn vịt'

Trong tập trước, khi Hoàng Thùy Linh giành chiến thắng cả 3 hiệp thi đấu và được quyền đi tiếp, hai thí sinh đội Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh từng hỏi Đức Phúc rằng có dám đặt cược vào sự công tâm của cô mà không cần dùng quyền bảo vệ thí sinh không. Ngay lập tức, Đức Phúc phản hồi rằng anh không tin tưởng và vẫn quyết định bảo vệ Quốc Đạt an toàn.

Trong tập này, tình huống đảo ngược lại khi đội Đức Phúc giành chiến thắng với tỉ số 2/3 và một lần nữa đặt ra câu hỏi ngược lại cho đàn chị: “Giống như lần vừa rồi, em muốn hỏi là chị có tin em để cho em chọn hay không?”. Thẳng thắn trả lời “Làm sao mà chị tin được đối thủ của mình!”, Hoàng Thùy Linh đã quyết định bảo vệ thí sinh Ngọc Vi, đồng nghĩa với việc đẩy Hoàng Phương, Bá Vương và Quốc Trung vào nguy hiểm.

Việc bảo vệ thí sinh được cho là yếu nhất trong đội khiến Hoàng Thùy Linh vấp phải nhiều tranh cãi. Ngay tại sân khấu, Đức Phúc cũng phản ứng gay gắt, liên tục chất vấn đàn chị "có công bằng không" khi đẩy các thí sinh mạnh của đội mình vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn kiên quyết không giải thích và cho rằng: “Ở tập trước, Hoàng Thùy Linh đã rất đau khổ khi phải loại 2 bạn của top 8 để còn lại 6 bạn này. Những ai mang lại cảm giác khó khăn, đau khổ cho chị thì chị phải cho người đấy có cảm giác lại như thế”.

Hoàng Thùy Linh ôm và xin lỗi Hoàng Phương vì đưa anh vào nguy hiểm

Theo Hoàng Thùy Linh, việc để hai thí sinh Quốc Anh và Quốc Đạt bước tiếp tại The debut là một hành động cảm tính. Nữ ca sĩ thẳng thừng “chê” Đức Phúc: "Trứng thì làm sao khôn hơn vịt được hả Phúc? Em còn non và xanh lắm. Ý chị là còn nhựa ý". Trước thái độ của đàn chị, Đức Phúc khẳng định: "Việc non và xanh hay không thì tất cả đã được chứng minh khi em ngồi ở đây, cùng với chị và chị Tràm. Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, trải nghiệm khác nhau”.