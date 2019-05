Đức Phúc trợ giúp nữ đồng đội team Mỹ Tâm tìm anh chàng độc thân

Trong trailer tập 5 Người ấy là ai, ngay khi hình ảnh đầu tiên về cô gái – nhân vật nữ chính của chương trình xuất hiện Đức Phúc đã được phen ngỡ ngàng. Khi Hương Giang dò hỏi liệu đây có phải người quen của Đức Phúc thì nam ca sĩ mất vài phút mới có thể nhận ra đây chính là Vân Anh - đồng đội từng chung team Mỹ Tâm với anh trong cuộc thi Giọng hát Việt.

Hương Giang, Hoàng Oanh cùng bộ đôi đến từ gia đình Hoa dâm bụt: Erik - Đức Phúc hứa hẹn mang đến tập 5 Người ấy là ai? - Mùa 2 những cảm xúc thú vị

Không chỉ gây bất ngờ cho Đức Phúc, Vân Anh còn khiến mọi người ngỡ ngàng và thán phục khi chia sẻ câu chuyện về nỗ lực giảm 30 ký để theo đuổi đam mê ca hát. Đồng cảm với cô gái khi bản thân cũng từng lao đao vì chuyện giảm cân, Hương Giang gợi mở: “Ngoài sự nghiệp, tình cảm có phải là 1 lý do khiến em muốn mình trở nên xinh đẹp hơn?”. Dù thừa nhận “tình yêu của những người béo cũng nhiều cái khó”, nhưng Vân Anh hé lộ mình cũng từng có những tình yêu đẹp. Tuy nhiên mới đây nhất câu chuyện tình 6 năm của cô đã phải dừng lại vì nhiều lý do. Do vậy, Vân Anh rất hy vọng khi tham gia Người ấy là ai, ban cố vấn, đặc biệt là cựu đồng đội Đức Phúc, có thể giúp cô tìm ra chàng trai phù hợp.

Quyết tâm trợ giúp Vân Anh của 4 cố vấn chính thức bùng nổ khi chứng kiến 5 chàng trai bảnh bao lần lượt lộ diện. Thậm chí Hương Giang còn thốt lên: “Chúc mừng em, nỗ lực giảm 30kg đã được chương trình bù đắp xứng đáng với 5 chàng trai”.

Trấn Thành đúc kết trong chương trình: "Tại sao người ta ế? Là vì người ta chơi chung với những đứa ế còn lại…".

Ở phần giới thiệu màn phân tích các chàng trai của Người ấy là ai?, chàng trai đầu tiên đặc biệt ghi điểm bởi sự tương đồng với Vân Anh khi từng giảm cân thành công. Sang chàng trai thứ 2 – một quản lý trong lĩnh vực DJ, nhà hàng, ban cố vấn lại có sự đổi chiều: Hương Giang và Hoàng Oanh chọn bảng "Đã có chủ" trong khi Đức Phúc và Erik lại quyết đưa bảng “Độc thân”. Riêng chàng trai thứ 3, dàn cố vấn lại tỏ ra khá hoang mang khi trong clip giới thiệu anh luôn đồng hành cùng 1 cậu bé. Với 2 chàng trai cuối: 1 người là cây bút kỳ cựu của báo Hoa Học Trò, 1 đến từ Hà Nội, họ sẽ gây ra những bất ngờ nào?

Với dàn cố vấn “lầy lội” và không kém phần tinh tế, liệu Vân Anh có thể may mắn tìm thấy chàng độc thân phù hợp cho mình? Tập 5 Người ấy là ai sẽ phát lúc 21 giờ ngày 17.5 trên kênh truyền hình HTV2-Vie Channel và Vie GIẢITRÍ.