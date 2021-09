‘Dune’ vượt mốc doanh thu 77 triệu USD dù chưa chiếu tại Bắc Mỹ

Sau hơn hai tuần “xuất trận” tại 24 thị trường quốc tế, Dune đã mang về doanh thu 77 triệu USD, vượt mặt các bom tấn siêu anh hùng như Shang-Chi and the Legends of Ten Rings (Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Luân) hay Black Widow (Góa Phụ Đen) cùng thời điểm ra rạp.

Còn gần một tháng nữa mới khởi chiếu tại Bắc Mỹ và một số thị trường lớn như Nhật Bản, Trung Quốc , Anh song Dune - bom tấn được nhà Warner Bros. rót vốn 165 triệu USD, đã gây tiếng vang khi ra rạp tại một số thị trường thuộc châu Âu và Trung Đông.

Vào cuối tuần đầu tiên công chiếu, Dune mang về 36,8 triệu USD, đủ để bộ phim vượt qua những tác phẩm kinh phí khủng khác. Ở cuối tuần tiếp theo, phim tiếp tục kiếm thêm 27,3 triệu USD với tỷ lệ giảm chỉ 32%, một con số khá tốt so với tỷ lệ giảm “chóng mặt” của Black Widow hay Shang-Chi. Như vậy, sau hơn 2 tuần khởi chiếu, Dune đã kịp bỏ túi 77 triệu USD, mở đường cho cuộc càn quét “diện rộng” thực sự vào tháng 10 tới.

Cảnh hành động của Josh Brolin (trái) và Timothée Chalamet trong phim Dune ẢNH: IMDB

Với kinh phí trên dưới 165 triệu USD, Dune phải thu về con số ít nhất 330 triệu USD để đạt mức hòa vốn và khoảng từ 400 - 500 triệu USD nếu muốn sinh lời đáng kể. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải con số ngoài tầm với khi phim vẫn còn chưa chiếu tại rất nhiều thị trường lớn.

Dune là bộ phim được chuyển thể từ “tượng đài” tiểu thuyết viễn tưởng cùng tên của tác giả Frank Herbert. Phim được cầm trịch bởi đạo diễn từng được đề cử giải Oscar Denis Villeneuve, cũng là tác phẩm khiến nhà sản xuất âm nhạc thiên tài Hans Zimmer từ chối bom tấn Tenet của Christopher Nolan để toàn tâm toàn sức sáng tạo. Quy tụ dàn sao đình đám với Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin… Dune là tác phẩm điện ảnh khó thể bỏ qua trong năm nay.

Dune dự kiến khởi chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 22.10.