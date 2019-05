Đường đến nhà hát danh tiếng Carnegie Hall thu hút tài năng piano Việt

Cùng VN, tour vòng loại cuộc thi này còn có các điểm dừng chân ở: Bangkok, Đài Loan, Singapore, Surabaya và Medan - Indonesia, diễn ra đến cuối tháng 8 tới. Những tài năng từ 3 tuổi trở lên tự tin với khả năng trình diễn piano đều có thể tranh tài để có cơ hội tỏa sáng và trình diễn ở Nhà hát Carnegie Hall nổi tiếng của New York, Mỹ. Vòng chung kết và gala sẽ diễn ra tại thành phố New York vào ngày 15 - 16.9 tới. Quán quân sẽ có cơ hội biểu diễn tại các buổi hòa nhạc quốc tế ở Hungary, Đức, Singapore, Đài Loan, New York...