Dương Khắc Linh giả gái tại 'Giọng hát Việt nhí'

Đặc biệt, hai vị huấn luyện viên Phạm Quỳnh Anh và Dương Khắc Linh cũng hóa thân thành nàng san hô và cụ rùa. Trong khi huấn luyện viên Phạm Quỳnh Anh đáng yêu trong trang phục màu trắng thì hình tượng “cụ rùa” Dương Khắc Linh khiến cho cả trường quay bật cười. Hình ảnh nam nhạc sĩ trong trang phục của một bà cụ rùa môi đỏ, tóc vàng khiến khán giả phấn khích và liên tục vỗ tay. Hình tượng mới lạ, có phần hài hước và đáng yêu của Dương Khắc Linh khiến giám khảo Lưu Thiên Hương và Hương Giang ôm mặt cười nghiêng ngả. “Nàng san hô” Phạm Quỳnh Anh và “bà cụ rùa” Dương Khắc Linh cũng tổ chức cuộc thi ''giọng hát đại dương'' và trở thành giám khảo của chương trình này.

Các thí sinh nhí được hai huấn luyện viên phân công những vai trò khác nhau trong vở nhạc kịch, bé Lin Đan hóa thân thành nàng tiên cá của đại dương, cô bé khéo léo khoe giọng ca thanh thoát trong ca khúc A million dreams, phần trình diễn đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc huyền bí nơi đại dương.

Thí sinh Quỳnh Anh hóa thân thành nữ hoàng biển cả và liên tiếp ngăn cản “con gái” Linh Đan đến gần với con người. Tuy nhiên, “nàng tiên cá” Linh Đan đã vô tình gặp gỡ và giúp đỡ Đức Khôi khi cậu bé bị thương trên bờ biển. Linh Đan và Đức Khôi hòa giọng trong ca khúc Rewrite the stars, giọng hát truyền cảm của hai thí sinh nhí mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Trong khi đó, bé Minh Hằng được hai huấn luyện tin tưởng giao cho vai “chị ba Bạch Tuộc”. Với mong muốn chiếm hữu giọng hát của “nàng tiên cá” Linh Đan, Minh Hằng đã cố gắng thuyết phục Linh Đan dùng giọng hát để đổi lấy đôi chân. Quyền lực và khát khao của “chị ba Bạch Tuộc” được thể hiện qua ca khúc Prince ali (Ngôi sao bạch tuộc) đầy nội lực. Bên cạnh đó các thí sinh cũng gây ấn tượng mạnh với các màn trình diễn đơn ca và song ca trên sân khấu Giọng hát Việt nhí. Phần trình diễn kết thúc bằng ca khúc We are the future của nhạc sĩ Dương Khắc Linh với thông điệp bảo vệ môi trường