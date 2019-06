Đường tình lắm truân chuyên của Song Hye Kyo trước khi đổ vỡ với Song Joong Ki

Chuyện ''phim giả tình thật'' chóng vánh với loạt tài tử hàng đầu làng giải trí

Hơn 20 năm gia nhập làng giải trí cũng là chừng ấy thời gian người ta biết đến Song Hye Kyo và những tác phẩm đã quá nổi tiếng của minh tinh gốc Daegu. Không chỉ là một trong những gương mặt duy trì được sức hút bền bỉ trên màn ảnh, đời tư của nữ diễn viên sinh năm 1981 cũng được nhiều người quan tâm.

Mối tình đầu tiên của Song Hye Kyo nhận được sự chú ý từ công chúng xứ Hàn là với tài tử nổi tiếng đào hoa Lee Byung Hun. Cả hai gặp nhau khi đóng chung phim All in. Lúc này, Song Hye Kyo mới 22 tuổi và nổi đình nổi đám nhờ màn diễn xuất kinh điển trong Trái tim mùa thu. Thời điểm yêu nhau, hai người liên tục dành những cử chỉ ân cần, thân mật cùng nhiều lời có cánh cho đối phương mỗi khi xuất hiện trước truyền thông.

Ở thời điểm cả hai đang hẹn hò, nhiều người cả thấy lo lắng cho một cô gái trẻ như Song Hye Kyo khi cô đang yêu say đắm một người đàn ông hơn 11 tuổi và có nhiều kinh nghiệm tình trường lại nổi tiếng đào hoa ẢNH: SBS

Trên mặt báo, nam diễn viên 48 tuổi từng âu yếm nhắc đến người tình: “Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy”. Nữ diễn viên phim Ngôi nhà hạnh phúc cũng không khỏi hạnh phúc mỗi khi được hỏi về bạn trai. Cô từng vẽ ra nhiều viễn cảnh cuộc sống hạnh phúc bên Lee Byung Hun và từng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời khi chung sống cả đời với một người đàn ông hào hoa như thế. Cả hai cũng đã lên kế hoạch kết hôn vào mùa xuân 2004.

Thế nhưng, sau khoảng một năm mặn nồng, cả hai nhanh chóng chia tay. Giữa năm 2004, Lee Byung Hun thổ lộ với báo giới: “Đó là một quyết định đau khổ nhưng từ giờ Song Hye Kyo có thể làm mọi thứ tuyệt vời mà cô ấy muốn còn tôi sẽ nỗ lực để thành một diễn viên giỏi”.

Lee Byung Hun từng tuyên bố Song Hye Kyo là người phụ nữ cuối cùng của đời anh ẢNH: SBS

Nhiều năm về sau, khi mọi chuyện đã lùi về quá khứ, Song Hye Kyo từng ám chỉ bản thân bị nam diễn viên sinh năm 1970 lừa dối. “Phụ nữ luôn muốn biết mọi thứ về người đàn ông của mình. Có những điều nhỏ nhặt có thể được ngụy trang tạm thời dưới vỏ bọc của những lời mật ngọt, giả dối thế nhưng chúng không thể che đậy được cả đời”, minh tinh 38 tuổi chia sẻ lấp lửng.

Thời gian dài sau khi chia tay mối tình tưởng chừng sẽ gắn bó trọn đời, Song Hye Kyo có dịp đóng The world they live in cùng Hyun Bin vào năm 2008. Một lần nữa, sao phim Ngọn gió đông năm ấy lại vướng vào lưới tình với bạn diễn. Tháng 6.2009, cả hai chính thức công khai mối quan hệ tình cảm và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ vì quá đẹp đôi. Tuy nhiên, do lịch trình chồng chéo, hai người dần xa cách rồi trở nên miễn cưỡng trong mối quan hệ yêu đương. Cuối cùng, họ quyết định đường ai nấy đi vào năm 2011 trong sự tiếc nuối của công chúng xứ kim chi.

Song Hye Kyo cũng trải qua mối tình thật đẹp với bạn diễn Hyun Bin ẢNH: KBS

Tại thời điểm đổ vỡ, Hyun Bin từng chia sẻ với báo giới: “Thời gian này tôi bị quá tải bởi mọi mọi thứ xung quanh. Dẫu trân trọng tình yêu nhưng chúng tôi chẳng còn đủ sức để vượt qua những sóng gió, khoảng cách của hai người ngày một lớn hơn”. Về phía Song Hye Kyo, dẫu không đề cập nhiều đến chuyện chia tay song nhiều người hâm mộ của nữ diễn viên cho rằng thần tượng đã chịu không ít tổn thương, đả kích từ cuộc tình với tài tử sinh năm 1982.

Bên cạnh mối tình với Lee Byung Hun và Hyun Bin, Song Hye Kyo từng vướng tin đồn hẹn hò với “người tình màn ảnh” Kang Dong Won khi cả hai từng góp mặt trong nhiều bộ phim. Năm 2014, cặp diễn viên bị bắt gặp có chuyến đi bí mật đến Paris làm dấy lên tin đồn cả hai đang thực sự hẹn hò. Tuy nhiên, không lâu sau đó, công ty chủ quản của họ đã nhanh chóng xác nhận Kang Dong Won và Song Hye Kyo chỉ đến Pháp để chụp quảng cáo.

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, Song Hye Kyo - Kang Dong Won vẫn là một cặp đẹp đôi trong mắt nhiều người hâm mộ của cả hai ẢNH: VOGUE

Dẫu vậy, hai ngôi sao vẫn nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện thân thiết bên nhau. Chính nam diễn viên họ Kang cũng thừa nhận anh bị hớp hồn bởi sự mạnh mẽ, cá tính cũng như vẻ đẹp cuốn hút của bạn diễn. Về sau, tin tức hẹn hò của cả hai dần thưa thớt rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng vì sự xuất hiện của Song Joong Ki.

Yêu nhanh, cưới vội, sớm ly hôn

Năm 2016, Hậu duệ mặt trời lên sóng đài KBS và nhanh chóng trở thành một hiện tượng truyền hình tại Hàn Quốc cũng như khắp châu Á. Không chỉ mang đề tài quân nhân và chất chứa tinh thần yêu nước đáng ngưỡng mộ, tác phẩm còn là chuyện tình tuyệt đẹp giữa cặp diễn viên chính do Song Joong Ki và Song Hye Kyo thủ vai. Bước ra từ Hậu duệ mặt trời, cặp sao liên tục xuất hiện tình tứ bên nhau làm dấy lên nhiều tin đồn “phim giả tình thật”.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo từng khiến nhiều khán giả thổn thức bởi chuyện tình tuyệt đẹp từ phim ra đến đời ẢNH: KBS

Những ánh mắt trìu mến, cử chỉ thân mật dành cho đối phương khiến không ít người hâm mộ gán ghép Song - Song thành một cặp. Fan của cặp đôi liên tục đăng những “bằng chứng” cho thấy hai người đang hẹn hò như: diện đồ đôi, để hình nền điện thoại “đáng ngờ” thậm chí du lịch cùng nhau. Trước sự ngờ vực về chuyện tình cảm, Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều một mực phủ nhận. Nữ diễn viên sinh năm 1981 thừa nhận bản thân từng xao xuyến trước đàn em trong quá trình đóng phim nhưng cô chỉ coi Song Joong Ki như một đồng nghiệp, một người em thân thiết.

Cặp đôi Song - Song khiến nhiều người đặt niềm tin vào tình yêu cổ tích để rồi vỡ mộng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS NEWS

Truyền thông Hàn từng dẫn lời của một thành viên trong đoàn làm phim về quá trình Song Joong Ki theo đuổi bạn diễn hơn anh 4 tuổi. Theo đó, mỹ nam Chuyện tình ở Sungkyunkwan đã liên tục “đeo bám” đàn chị bất chấp thái độ e ngại, dè chừng từ Song Hye Kyo. “Trong thời gian dài, Song Joong Ki đã thể hiện sự chân thành, tử tế đối với tôi. Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu như có thể đi cùng anh ấy đến cuối cuộc đời. Thật hạnh phúc là anh ấy cũng có cảm giác như thế với tôi”, Song Hye Kyo từng hạnh phúc chia sẻ. Tháng 7.2017, người hâm mộ cặp diễn viên Hậu duệ mặt trời vỡ òa hạnh phúc trước tin cả hai chính thức yêu nhau và dự định kết hôn. Tháng 10 cùng năm, hôn lễ cổ tích, riêng tư của Song - Song diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp và công chúng trong, ngoài nước. Đây từng được xem là một trong những sự kiện được quan tâm nhiều nhất của làng giải trí xứ Hàn năm 2017 ẢNH: INSTAGRAM NV Sau đám cưới thế kỷ, cặp sao dọn về sống trong biệt thư 10 tỉ won tại Seoul (Hàn Quốc). Họ dành trọn một năm không lịch trình, không công việc để tận hưởng hạnh phúc bên nhau bằng những chuyến du lịch riêng tư. Người hâm mộ lúc này chỉ biết chúc phúc cho cặp đôi và đón chờ những thành viên mới đến với gia đình cặp vợ chồng đình đám như nguyện vọng của hai người. Còn nhớ, nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, cả hai trở về quê nhà của Song Joong Ki, cùng dùng bữa với bố mẹ anh. Trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy, người ta cứ nghĩ: Song Hye Kyo - Song Joong Ki đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình… Minh tinh 38 tuổi đã không đeo nhẫn cưới suốt nhiều tháng qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Thế rồi, tháng 2.2019, công chúng bắt đầu xôn xao với những tin đồn rạn nứt của vợ chồng Song - Song. Cặp đôi liên tục bị bắt gặp không đeo nhẫn đôi, không nhìn mặt nhau dù cùng dự một đám cưới, thậm chí, trong tiệc sinh nhật của mẹ chồng, Song Hye Kyo cũng lặn mất tăm. Từ đây, những tin đồn về ngoại tình, người thứ ba bắt đầu râm ran trên mạng xã hội. Trong khi Song Joong Ki hết bị đồn cặp kè với bạn thân là stylist của vợ lại vướng nghi án ngoại tình cùng bạn diễn Kim Ok Bin thì Song Hye Kyo cũng được cho là đang qua lại với bạn diễn Park Bo Gum.

Hiện Park Bo Gum - bạn diễn của Song Hye Kyo trong Boyfriend đồng thời là bạn thân của Song Joong Ki đang được cho là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng họ Song. Sau tin đồn, sáng 27.6, Park Bo Gum tuyên bố sẽ kiện những kẻ tung tin thất thiệt ẢNH: TVN

Dẫu công ty quản lý của hai nghệ sĩ đều một mực phủ nhận tin đồn rạn nứt, những đồn đoán xung quanh gia đình Song - Song vẫn xuất hiện đầy trên mạng. Cuối cùng, đôi tiên đồng - ngọc nữ của màn ảnh xứ Hàn chấm dứt những tin đồn bóng gió bằng thông báo ly hôn được công khai vào sáng 27.6.

Khép lại mối tình tựa cổ tích sớm nở rồi cũng chóng tàn, giờ đây, khán giả yêu mến cặp diễn viên có lẽ đều hi vọng cả hai rồi sẽ ổn định cuộc sống riêng để chú tâm cho sự nghiệp phim ảnh trước khi kiếm tìm được hạnh phúc mới.