Dwayne Johnson bị tung tin qua đời vì tai nạn phim trường

Cách đây ít giờ, The Rock khiến công chúng quốc tế một phen chấn động trước tin tức đã qua đời vì tai nạn khi đóng phim, hưởng dương 47 tuổi. Thông tin trên càng khiến nhiều người thêm tin tưởng khi được gắn logo của BBC trên giao diện. Tuy nhiên, khi nhấp vào clip được đăng tải, người đọc được dẫn đến một trang khác không hề liên quan đến tin tức gây sốc này. Sự việc khiến người hâm mộ của sao phim Fast & Furious một phen hú hồn, hoang mang, không ít khán giả tỏ ra bức xúc, phẫn nộ khi tính mạng của Dwayne Johnson một lần nữa trở thành trò đùa ác ý trên mạng.

Tin tức ác ý về The Rock khiến khán giả không khỏi phẫn nộ, giận dữ ẢNH: SHUTTERSTOCK

Dẫu không chính thức lên tiếng về “sự ra đi” của mình, nam diễn viên sinh năm 1972 đã khiến người hâm mộ yên lòng bằng bài viết dài trên trang Instagram chính chủ trước đó ít phút. Thông qua dòng trạng thái mới nhất, tài tử 47 tuổi “nhá hàng” tác phẩm về siêu anh hùng Black Adam do anh đóng chính. Ngôi sao gốc Hawaii dành thời gian kể về thời thơ ấu từng mơ ước trở thành một siêu nhân và bày tỏ niềm vinh dự khi gia nhập hội siêu anh hùng của nhà DC. Trong hình ảnh được Dwayne Johnson hé lộ, tác phẩm sẽ chính thức công chiếu vào 22.12.2021. Cách đây ít giờ, ngôi sao U50 cũng đăng tải hình ảnh quảng bá cho Jumanji: The next level do anh đóng chính dự kiến ra rạp vào tháng 12 tới. Dù đến nay vẫn chưa đề cập đến chuyện bị tung tin đã qua đời song động thái của The Rock đã đủ để phủ nhận bản tin nói trên.

Đây không phải là lần đầu tiên Dwayne Johnson trở thành bị đồn ác ý trên mạng. Năm 2011, ngôi sao loạt phim Jumanji bị tung tin đã ra đi ở tuổi 39 khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, khiến anh phải lên tiếng bác bỏ. 3 năm sau đó, nam diễn viên Tòa tháp chọc trời tiếp tục “được” thông báo đã thiệt mạng trong quá trình đóng phim tại New Zealand.

Nam diễn viên hành động đình đám Hollywood từng nhiều lần vướng phải những tin tức vô căn cứ về cái chết ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ngoài Dwayne Johnson, Rowan Atkinson - siêu sao được biết đến với hình tượng Mr.Bean cũng nhiều lần bị đồn qua đời. Năm 2017, một trang tin “lá cải” của Anh cho hay nam diễn viên kỳ cựu này đã tự tử do trầm cảm. Trò đùa độc ác này còn xuất hiện vào năm 2012, khi ông bị đồn ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông. Tiếp tục vào năm 2013, nhiều nguồn tin cho hay ông tự sát sau khi bị đuổi khỏi đoàn phim Johnny English 3. Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ là lừa đảo và sau đó công chúng vẫn thấy “Mr.Bean” tái xuất ấn tượng trên màn ảnh với Johnny English Strikes Again (2018).

Dwayne “The Rock” Johnson sinh năm 1972, anh từng là một đô vật nổi tiếng trước khi trở thành ngôi sao đình đám trên màn ảnh rộng với hàng loạt siêu phẩm điện ảnh đắt giá. Tài tử 47 tuổi sở hữu các tác phẩm ăn khách như: Xác ướp trở lại, Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi, Cuộc đua đến núi phù thủy, Siêu cớm tranh tài, Jumanji: Trò chơi kỳ ảo, Tòa tháp chọc trời… Đặc biệt, Dwayne Johnson được yêu thích hơn cả nhờ vai diễn Luke Hobbs trong loạt phim hành động đình đám Fast & Furious mà mới đây nhất là Fast & Furious: Hobbs & Shaw kết hợp cùng “người vận chuyển” Jason Statham. Tháng 8.2019, tạp chí Forbes công bố The Rock là ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất năm với hơn 89,4 triệu USD.