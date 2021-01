Dwayne Johnson chia sẻ những câu chuyện thời trẻ điên cuồng trong 'Young Rock'

Theo Reuters, trong series phim hài truyền hình Young Rock, bắt đầu phát trên kênh NBC vào ngày 16.2, khán giả hâm mộ biết thêm những câu chuyện về cuộc sống đầy màu sắc nhưng phức tạp của Dwayne Johnson khi lớn lên ở quá nhiều nơi.

Sinh năm 1972 tại California (Mỹ), lớn lên The Rock - Dwayne Johnson cùng gia đình sang New Zealand sinh sống. Một thời gian anh trở về North Carolina (Mỹ), rồi Connecticut. Sang trung học, anh chuyển trường liên tục từ Hawai đến Tennessee, Pennsylvania… “Còn rất nhiều điều mà tôi phải chia sẻ với mọi người”, ngôi sao Fast&Furious mở lời khi bắt đầu phim.

Young Rock kể về cuộc đời The Rock và thêm câu chuyện viễn tưởng Dwayne Johnson ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2032. Nam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Dwayne Johnson từng nhiều lần công khai ý tưởng tranh cử vào Nhà Trắng. Gần đây nhất là vào năm 2019 anh đã nói rằng dù rất muốn nhưng đó chưa phải là thời điểm thích hợp để tranh cử Tổng thống.

Có ba diễn viên ở độ tuổi 10, 15 và 18 thủ vai Dwayne Johnson thời trẻ trong bộ phim truyền hình Young Rock bắt đầu từ ngày anh học tiểu học ở Hawaii, được biết đến là con trai của đô vật Canada Rocky Johnson. Sau khi “trôi dạt” qua 13 tiểu bang khác nhau ở Mỹ, từ năm 13 đến 17 tuổi, Dwayne Johnson gọi là “những năm tháng ngồi tù”. Anh bị bắt giam nhiều lần vì đánh nhau, trộm cắp và tiêu thụ séc giả. “Năm 18 tuổi, tôi đã quyết tâm tạo ra một điều gì cho riêng mình. Điều đó rất quan trọng đối với tôi”, The Rock tiết lộ.

Nổi lên từ vai Vua bọ cạp trong phim The Mummy Returns (2001), Dwayne Johnson dần chinh phục cả thế giới với hàng loạt bom tấn: Fast&Furious, Hercules, Jumanji: Welcome to the Jungle… Năm 2013, tạp chí Forbes xếp Dwayne Johnson vào vị trí thứ 25 trong danh sách Top 100 ngôi sao quyền lực nhất thế giới.