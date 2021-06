Elton John thực hiện tour diễn cuối trước khi giải nghệ vào năm sau

Ngày 23.6, ca sĩ Anh Elton John (74 tuổi) “chốt” lịch diễn những ngày bổ sung cuối cùng cho Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour trước khi chính thức giải nghệ vào năm sau.

Tổng cộng, có 30 điểm diễn bổ sung được tổ chức tại các sân vận động lớn trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu. Chặng Bắc Mỹ của chuyến lưu diễn bổ sung sẽ bắt đầu vào ngày 15.7.2022 tại Philadelphia, sau đó tại sân vận động Dodger ở Los Angeles vào ngày 19 và 20.11.2022...Tour diễn bổ sung bắt đầu ở châu Âu từ ngày 27.5.2022 tại Frankfurt, Đức.

Vé cho những đêm diễn bổ sung này sẽ được bán vào ngày 29.6 ở châu Âu và 30.6 ở Bắc Mỹ. Chuyến lưu diễn Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour lên kế hoạch ra mắt khán giả vào năm 2018 nhưng sau nhiều buổi diễn vào năm 2018-2019 đã bị hoãn vô thời hạn do đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Tour diễn được giới phê bình đánh giá cao khi Elton John trình diễn nhiều ca khúc mang tính biểu tượng nhất, bao gồm Bennie and the Jets, Rocket Man, Tiny Dancer, Philadelphia Freedom… Ngoài ra tour diễn còn mang đến cho người hâm mộ chuyến tham quan về sự nghiệp của nam danh ca, trình chiếu những thước phim chưa từng xem trong suốt nhiều năm qua.