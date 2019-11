Em gái Michael Jackson bị người hâm mộ tố hát nhép trên sân khấu

Được biết, những chỉ trích nhắm đến Janet Jackson xảy ra khi nữ ca sĩ sinh năm 1966 biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc hôm 15.11 ở thành phố Brisbane (Úc). Trong khi ngôi sao da màu đang trình diễn trên sân khấu, nhiều khán giả đã rời buổi hòa nhạc và lên tiếng chỉ trích em gái “ông hoàng nhạc Pop” không tôn trọng người hâm mộ tại xứ sở chuột túi vì hát nhép và biểu diễn kém nhiệt tình.

Daily Mail Australia trích những lời phàn nàn về nữ ca sĩ: “Thật buồn khi nhận ra Janet Jackson chẳng hề nghiêm túc chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình”, “Cô ấy rõ ràng là hát nhép và hầu như không chịu nhảy. Đáng nói hơn, cô ấy có thái độ hời hợt, điều này thật không công bằng cho khán giả. Nếu bạn đi diễn và nhận tiền từ fan thì phải đem đến cho họ những tiết mục xứng đáng chứ Janet Jackson”, “Trong các concert trước đây, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh nhiều người bỏ về như vậy”…

Em gái Michael Jackson bị khán giả Úc phàn nàn vì biểu diễn qua loa ẢNH: GETTY

Trước đó, trong buổi trình diễn tại thành phố Perth (Úc) vào hôm 8.11, chủ nhân hit All for you cũng dính ồn ào hát nhép. “Hàng ngàn người hâm mộ như tôi đã chào đón Janet Jacksonlên sân khấu với những tiếng hò reo lớn trước khi cô ấy bắt đầu hát. Thế nhưng, mọi thứ dần trở nên hụt hẫng khi mọi người nhận ra có vấn đề gì đó về âm thanh và rồi phát hiện cô ấy hát nhép khi khẩu hình miệng không đồng bộ với lời bài hát phát ra. Màn trình diễn của cô ấy cũng thật thiếu năng lượng”, một cây viết hâm mộ em gái của Michael Jackson nhận xét trên tờ WA Today.

Vị khán giả tên Pamela Lewis cũng nói về phần trình diễn của thần tượng: “Janet Jackson ở trên sân khấu, cô ấy bắt đầu hát nhép và nhảy liên tục đồng thời cố gắng di chuyển để mic che môi và liên tục hất tóc lên mặt để chúng tôi không thể nhận ra”. Cũng theo tiết lộ từ người này, đám đông bắt đầu thất vọng và quyết đình rời đi khi nữ ca sĩ người Mỹ đang cố gắng hoàn thành bài hát Together Again trên sân khấu. Họ chán nản khi phải nhận xét rằng Janet Jackson đã hết thời.

Nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng trước phần biểu diễn của một trong những ngôi sao huyền thoại của làng nhạc Mỹ ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, một vài khán giả vẫn bênh vực, bày tỏ sự cảm thông cho Janet Jackson với lý do các nghệ sĩ khó có thể hát thật tốt khi phải thực hiện những màn vũ điệu sôi động. Chính vì thể, họ bất đắc dĩ chọn cách hát nhép.

Đây không phải là lần đầu tiên em gái của “ông hoàng nhạc Pop” bị tố hát nhép. Trong quá khứ, Elton John từng bày tỏ sự thắc mắc của mình trên tạp chí Rolling Stone khi Janet Jackson liên tục được ca ngợi trên sân khấu dù cô chỉ mấp máy môi. “Mọi người biết đến, mấy tạp chí âm nhạc vớ vẩn nhận xét về buổi diễn của Janet Jackson, nói rằng đó là show diễn tuyệt vời, chấm 4,5/5 sao. Đó chắc chắn là hát nhép, không phải là màn trình diễn thật sư. Tôi thà đi xem drag queen còn hơn”, danh ca đình đám nước Anh thẳng thắn bày tỏ.