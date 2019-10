'Em gì ơi' của K-ICM và Jack vào Top 4 MV xem trực tuyến cao nhất thế giới

Tối 5.10, Em gì ơi ra mắt đã gây bão. Trước đó, bản demo "quay cho vui" của hai giọng ca trẻ cũng thẳng tiến Top 2 trending, teaser MV cũng không mất quá 2 ngày để đạt được 3 triệu lượt xem trên YouTube. Con số xem MV trực tuyến đạt 233.845, cho thấy “sứ mệnh” nối tiếp bộ 3 MV trăm triệu view Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió không quá khó khăn. Đồng thời, hiện Em gì ơi chỉ đứng sau MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP (635.000 view), Ariana Grande với Thank u, next (829.000 view) và Kill This Love của Blackpink (979.000 view) khi xem trực tuyến.

Em gì ơi tiếp tục là một sáng tác của Jack. Không khó để cảm nhận nguồn năng lượng tích cực xuyên suốt ca từ lẫn giai điệu của bài hát này. Chàng trai sinh năm 1997 vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh hát luyến láy đặc trưng, dễ chạm vào trái tim người nghe, cùng những câu hát gần gũi, giản dị. MV cũng được phát trực tiếp tại buổi Fan Meeting K-ICM và Jack trước 2.000 người hâm mộ tại TP.HCM. Bản live đầu tiên của ca khúc mới cũng lần đầu được trình diễn tại sân khấu đặc biệt này.

Misthy đóng chính trong MV Em gì ơi và có nụ hôn với Jack Ảnh: NSCC

Về bản phối, K-ICM cho biết thay vì sử dụng những chất liệu nhạc cụ dân tộc đặc trưng, làm nên thành công lớn ở Bạc phận hay Sóng gió, thì lần này nam producer lựa chọn phần lớn là guitar điện và kèn. MV được quay trong 4 ngày liên tiếp tại Đà Lạt, Ninh Thuận và TP.HCM. K-ICM và Jack với hình ảnh trẻ trung, thời thượng, kể về chuyến phiêu lưu đầy thú vị của hai người trẻ. Gác lại hiện tại nhiều bộn bề, căng thẳng cả hai mang tâm thế thoải mái nhất vi vu trên chuyến hành trình của mình. Ở đây, họ gặp những câu chuyện, tình huống đầy dễ thương, thú vị. Và đặc biệt, gặp cả “crush” trong mơ cùng một cái kết đầy bất ngờ.

Nữ chính trong MV lần này được K-ICM và Jack “chọn mặt gửi vàng” cho hot streamer Misthy. Cô vào vai “nàng thơ” của Jack ở sản phẩm trở lại lần này. Misthy chia sẻ: “Mình đã thích Em gì ơi từ lúc chỉ là bản demo. Bởi thế khi nhận được lời mời thì Misthy hào hứng vô cùng. Tuy nhiên, cũng có chút lo lắng bởi 2 cậu bạn này được fan đẩy thuyền nhiều lắm. Mình cũng là fan nữ nên nắm rõ điều này. Nhưng mong các fan chia sẻ và yêu thương sản phẩm này”.