Cách đây không lâu, Nicki Minaj khiến làng giải trí xôn xao khi thừa nhận hẹn hò rapper đình đám nước Mỹ. Chuyện là khi một fan tweet hỏi cô có phải đang qua lại với Eminem không, thì giám khảo American Idol trả lời là "Đúng". Điều này khiến các trang báo quốc tế rầm rộ đưa tin rằng Nicki Minaj đã xác nhận hẹn hò với giọng ca Revival. Tuy nhiên ngay sau đó, phía Nicki Minaj đã lên tiếng trên E!News rằng đó chỉ là một câu nói đùa, chứ cô không thật sự là một đôi với Eminem.

Dù đã đính chính, thế nhưng các fan vẫn hoang mang về chuyện giữa hai rapper hàng đầu nước Mỹ. Cuối tuần qua, Eminem đã giải quyết suy đoán về mối quan hệ này trong buổi biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc Boston. Khi đang trình diễn, nam rapper quay qua hỏi đám đông: "Có bao nhiêu người ở Boston muốn tôi hẹn hò với Nicki Minaj?".

Ảnh: Billboard Eminem hỏi fan có nên hẹn hò Nicki Minaj

Nicki, nếu em nhận được tin nhắn này, hãy liên hệ với anh, chúng ta sẽ nói về điều đó".

Chưa dừng lại, nam ca sĩ Love the way you lie còn nhắn nhủ nữ đồng nghiệp: "