Emma Stone đính hôn với bạn trai sau 2 năm hẹn hò

Cách đây ít giờ, trên tài khoản Instagram cá nhân hơn gần 20.000 người theo dõi, nhà làm phim Dave McCary đã xác nhận tin vui bằng hình ảnh rạng rỡ bên cạnh minh tinh sinh năm 1988. Trong khoảnh khắc hạnh phúc vừa được đạo diễn 34 tuổi đăng tải, Emma Stone mỉm cười hạnh phúc bên cạnh vị hôn phu và không quên khoe chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út. Hình ảnh của cặp sao nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Bên dưới mục bình luận, nhiều người nổi tiếng như: Jacqueline Novak, Jorge Lendeborg Jr., Ryan Simpkins… cùng đông đảo khán giả không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ trước tin vui của chủ nhân tượng vàng Oscar và bạn trai hơn cô 3 tuổi. Những lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhanh chóng được gửi tới đôi trẻ.

Người hâm mộ mong mỏi cặp đôi trai tài, gái sắc này sẽ sớm về chung một nhà ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, Emma Stone chưa từng công khai đeo món trang sức nổi bật này nên truyền thông Hollywood đồn đoán rằng cô cùng hôn phu mới chỉ đính hôn cách đây ít lâu. Hiện sao phim Vùng đất thây ma vẫn chưa tiết lộ gì thêm về tin vui của hai người cũng như kế hoạch tổ chức hôn lễ trọng đại. Minh tinh 31 tuổi là một trong số nhiều thành viên trong hội bạn của cô đã chính thức đính hôn. Tháng 10 vừa qua, nữ diễn viên đã chứng kiến bạn thân Jennifer Lawrence kết hôn và giờ người hâm mộ của cô cũng mong mỏi ngôi sao đình đám này sẽ sớm lên xe hoa.

Emma Stone và Dave McCary lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 11.2017 tại New York (Mỹ). Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Emma Stone cùng bạn trai liên tục sánh vai nhau tại nhiều sự kiện và không ngần ngại bày tỏ sự thân mật, gắn bó trước ống kính. Quan điểm về hôn nhân, con cái của ngôi sao 31 tuổi cũng thay đổi hơn trước. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle vào mùa hè 2018, Emma Stone từng bộc bạch: “Quan điểm của tôi về con cái đã khác xưa rất nhiều, nhất là khi tôi ngày một trưởng thành, già dặn. Lúc còn là một thiếu nữ, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện trông trẻ thậm chí cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ kết hôn cũng như sinh con. Nhưng rồi sau đó tôi ngày càng trưởng thành và nhận ra bản thân thực sự muốn kết hôn, thực sự muốn có con”.

Dẫu thường xuyên xuất hiện bên nhau song cả Emma Stone lẫn Dave McCary đều kín tiếng trong chuyện tình cảm. Họ hạn chế chia sẻ đời tư nhằm tránh những điều tiếng không hay ẢNH: GETTY

Emma Stone sinh năm 1988, cô nổi tiếng với các vai diễn trong: Zombieland, Crazy, Stupid, Love, Easy A, The Amazing Spider-Man, La la land, The Favourite… Với lối biến hóa đa dạng, phức tạp trên màn ảnh, minh tinh 31 tuổi được truyền thông và giới chuyên môn đánh giá là một trong những nữ diễn viên tài năng nhất của thế hệ mình. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Emma Stone đã sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá từ Oscar, BAFTA đến Quả cầu vàng, Giải thưởng của Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh (SAG). Trước khi hạnh phúc bên người yêu hiện tại, sao phim The Favourite từng hẹn hò với “người Nhện” Andrew Garfield khi có dịp đóng cùng phim The Amazing Spider-Man (2012). Họ trải có khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào rồi lặng lẽ chia tay vào năm 2015 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.