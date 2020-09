Emmy không quá ‘trắng’: một đốm sáng hay tiến bộ về sự đa dạng?

Danh sách nghệ sĩ nhận đề cử giải Emmy 2020 được công bố vào ngày 28.7, tờ Variety đã thống kê có đến 34,3% những người được đề cử là nghệ sĩ da màu. Tổng cộng 102 đề cử về diễn xuất cho tất cả hạng mục.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngành công nghiệp truyền hình Mỹ cần có hành động cụ thể đối với những cam kết nuôi dưỡng biên kịch, đạo diễn không phải người da trắng để đảm bảo rằng lễ trao giải Emmy 2020 không chỉ là một đốm sáng được kích hoạt bởi các cuộc biểu tình về phân biệt chủng tộc ở Mỹ vào mùa hè qua, theo Reuters.

Eric Deggans, nhà phê bình truyền hình của đài National Public Radio, nhận định: “Tôi chắc rằng điều cuối cùng mà Học viện Truyền hình (đơn vị tổ chức giải Emmy-PV) muốn là có một cuộc tranh cãi 'Emmy quá trắng'. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi họ đặc biệt chú ý đến tác phẩm có những nghệ sĩ da đen tham gia”.

Nam diễn viên da màu Sterling K.Brown nhận đề cử Emmy 2020 ẢNH: REUTERS

Các đề cử Emmy cho nghệ sĩ da màu gồm: Kerry Washington (phim Little Fires Everywhere), Billy Porter (Pose), Regina King (Watchmen), Issa Rae (Insecure), Sterling K.Brown (This is Us)…

Rashad Robinson, Chủ tịch tổ chức công bằng xã hội Color of Change, cho biết các đề cử mở ra cánh cửa cho những người da đen, châu Á và Mỹ Latinh đồng thời định hình nhận thức mới, vượt ra ngoài thế giới giải trí.

Rashad Robinson nói: “Những gì mà các đề cử của giải thưởng Emmy thể hiện là cách ngành truyền hình tạo ra một hệ thống cho phép mọi người tham gia, tạo cơ hội tiếp cận việc làm và cơ hội nghề nghiệp, bất kể màu da, chủng tộc”.

Nhiều phim truyền hình được sản xuất đã lấy chủ đề về người da màu như phim tài liệu Driving While Black, hay Woke kể về một họa sĩ phim hoạt hình da đen phải đối diện cảnh sát, bộ phim truyền hình về chủ nghĩa bãi nô The Good Lord Bird và Enslaved liên quan đến lịch sử buôn bán nô lệ…

Rashad Robinson nói thêm, rất thú vị khi thấy các nghệ sĩ da màu và câu chuyện về người da đen trong danh sách đề cử. Tuy nhiên cần có nhiều thay đổi về cấu trúc hơn nữa để các “tay đua” hòa nhập, đảm bảo sự thay đổi lâu dài. “Quan tâm thôi là chưa đủ. Điều đó không đủ để nhận thức. Chúng ta phải có những người sẵn sàng hành động và tạo ra những thay đổi thực sự”, ông kết luận.

Nhà phê bình Eric Deggans lưu ý rằng tài năng của người Mỹ Latinh phần lớn vẫn bị Emmy “ngó lơ”, mặc dù người Mỹ Latinh là nhóm dân tộc lớn thứ hai ở Mỹ sau người da trắng.