EXO - SC bày tỏ tình cảm với fan Việt sau lùm xùm ở sân bay Nội Bài

Tối 11.1, EXO - SC đã có màn trình diễn sôi động tại Kpop Super Concert 2020 được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Bộ đôi đã mang đến sân khấu loạt hit What a life, Closer to you, Just us 2, Borderline, Roller Coaster, We young.

Ngoài các tiết mục hoành tráng, hai nam ca sĩ còn không ngừng thể hiện sự quan tâm đối với khán giả Việt Nam bên dưới. Vì trời mưa và thời tiết khá lạnh, hai thành viên EXO - SC không ngừng nhắc fan "cẩn thận để không bị ốm"...

Chanyeol đội nón lá trên sân khấu Kpop Super Concert 2020 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FANPAGE EXO CHANYEOL VIETNAM

Cả Chanyeol và Sehun đều bày tỏ sự xúc động khi quay trở lại Việt Nam biểu diễn sau 5 năm. Được biết, EXO từng đến Hà Nội góp giọng trong chương trình Music Bank cũng tại sân vận động Mỹ Đình hồi năm 2015.

Trong phần giao lưu với người xem ở Kpop Super Concert 2020, EXO - SC tiết lộ đã thưởng thức nhiều món ngon tại Việt Nam trong chuyến đi lần này. Ngoài ra, gà cưng nhà SM cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự ủng hộ hết mình của fan Việt Nam trên khán đài. Đặc biệt, Chanyeol còn vui vẻ vừa biểu diễn vừa đội nón lá, quà của fan Việt Nam.

Fan Việt có màn ủng hộ EXO - SC hoành tráng trên khán đài ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FANPAGE EXO SEHUN VIETNAM

Trên trang cá nhân, Sehun cũng khoe ảnh đội nón lá do fan Việt Nam tặng cùng dòng chú thích ngắn gọn: “Việt Nam”. Việc bộ đôi nhóm EXO - SC thích thú trước món quà nón lá này làm người hâm mộ Việt Nam hạnh phúc. Nhiều fan Việt Nam cũng mong hai nghệ sĩ sẽ sớm quên đi sự cố chen lấn, sờ soạng quá mức tại sân bay Nội Bài lúc khuya 10.1. Sau sự kiện Kpop Super Concert 2020, đến sáng 12.1, EXO - SC đã rời Việt Nam và đến các nước khác thực hiện chuỗi lịch trình tiếp theo.