Fan thu thập hơn 50.000 chữ ký ủng hộ Keanu Reeves thành ‘Nhân vật của năm’

Keanu Reeves ngày càng cho thấy sức hút cùng tầm ảnh hưởng to lớn của mình từ mặt trận phim ảnh lẫn ngoài đời. Mới đây, một bản kiến nghị trực tuyến được đăng tải trên trang Change.org đã kêu gọi người hâm mộ ký tên ủng hộ việc cho tài tử loạt phim John Wick nhận danh hiệu Nhân vật của năm do tạp chí Time công bố.

Trong văn bản này, những fan trung thành của siêu sao 54 tuổi đã ca ngợi thần tượng là nghệ sĩ có lối sống lành mạnh và có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng. “Keanu Reeves đã lặng lẽ quyên góp hàng triệu USD mỗi năm để ủng hộ cho các bệnh viện nhi cũng như hàng loạt tổ chức từ thiện khác. Anh ấy cũng âm thầm tham gia các hoạt động ý nghĩa cho xã hội mà không đòi hỏi phải nhận lại bất cứ điều gì”, người hâm mộ sao phim Ma trận lý giải. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bản kiến nghị đã đạt hơn 50.000 chữ ký và đang có xu hướng tăng cao.

Keanu Reeves đang là cái tên “phủ sóng” nhiều nhất tại Hollywood sau khi nhân vật John Wick do anh hóa thân vừa tái xuất màn ảnh rộng trong phần phim thứ 3 và tạo ra cơn sốt lớn tại phòng vé quốc tế, trở thành hiện tượng văn hóa được giới trẻ thế giới vô cùng mến mộ. Không chỉ duy trì sức nóng với vai diễn trong loạt phim Sát thủ John Wick, tài tử người Canada còn là nhân vật các nhà sản xuất kỳ cựu săn đón cho các dự án phim ảnh mới.

Sau John Wick: Chapter 3 - Parabellum, nam diễn viên hóa thân chính mình trong bộ phim hài lãng mạn Always Be My Maybe lên sóng Netflix ngày 31.5. Mới nhất, Keanu Reeves tham gia Toy story 4 trong vai trò lồng tiếng cho nhân vật Duke Caboom, phim hoạt hình trên được Disney ấn định ra rạp vào 21.6. Vừa qua, truyền thông cũng xác nhận ngôi sao sinh năm 1964 sẽ tham gia vào bom tấn Cyberpunk 2077 dự kiến xuất xưởng vào năm 2020. Chưa kể, Keanu Reeves còn có dịp tỏa sáng trong phần 4 của Sát thủ John Wick vừa được nhà sản xuất công bố lịch phát hành vào năm 2021.