'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' khẳng định đẳng cấp, thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Cái tên còn lại trong Top 5 là Once Upon a Time in Hollywood (tựa Việt: Chuyện ngày xửa ngày xưa ở Hollywood) do Leonardo DiCaprio và Brad Pitt đóng chính. Sang tuần thứ 3 ra mắt tại Bắc Mỹ, phim đã giảm 42% doanh thu và chỉ đem về thêm 11,6 triệu USD. Tổng doanh thu nội địa của phim hiện vỏn vẹn 100 triệu USD. Tác phẩm vừa ra mắt khán giả Nga và giúp hãng phim bỏ túi thêm 7,7 triệu USD. Các nhà sản xuất đang hi vọng với việc ra mắt tại Pháp, Anh, Úc, Brazil, Đức và Tây Ban Nha trong tuần tới sẽ giúp thành tích phòng vé của Once Upon a Time in Hollywood được cải thiện phần nào

ẢNH: SONY