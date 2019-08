‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’ thắng lớn tại phòng vé Trung Quốc

Mặc dù đã ra rạp Bắc Mỹ được 4 tuần và khuynh đảo phòng vé thế giới suốt một tháng qua song phần ngoại truyện mới nhất của thương hiệu Fast & Furious phải đợi đến tuần trước để trình diện người hâm mộ xứ Trung. Tác phẩm có màn chào sân ấn tượng tại phòng vé đất nước tỉ dân với khoản doanh thu lên đến 102 triệu USD. Đây được xem là một con số ngoạn mục dành cho các bộ phim Hollywood “khai hỏa” tại thị trường nước này trong năm 2019. Thành tích trên đưa siêu phẩm hành động của đạo diễn David Leitch trở thành phần phim có doanh thu mở màn tại Trung Quốc cao thứ hai trong các siêu phẩm thuộc loạt phim Fast & Furious. Hiện kỷ lục cao nhất vẫn thuộc về The Fate of the Furious, phần phim ra mắt năm 2017 và thu về 184 triệu USD trong tuần đầu đổ bộ màn ảnh rộng xứ Trung.

Dẫu thắng lớn tại quốc tế, Fast & Furious: Hobbs & Shaw chỉ đứng thứ 5 trong danh sách phim ăn khách nhất tuần qua của thị trường Bắc Mỹ ẢNH: UNIVERSAL

Tuy nhiên, trái với tốc độ kiếm tiền ổn định tại thị trường nước ngoài thì ở Bắc Mỹ, màn trình diễn của cặp tài tử Dwayne Johnson và Jason Statham không còn lôi kéo nhiều khán giả ra rạp thưởng thức. Bước qua tuần thứ 4 “chinh chiến” tại phòng vé nội địa, phim đã tụt xuống vị trí số 5 trong danh sách những tác phẩm đắt khách nhất tuần qua. Fast & Furious: Hobbs & Shaw vừa giúp Universal bỏ túi thêm 8,1 triệu USD tại quê nhà, nâng doanh thu của phim ở Bắc Mỹ lên mốc 147 triệu USD. Tuần qua, nhờ màn “khai hỏa” đáng giá ở thị trường Trung Quốc, phim đã kiếm được tổng cộng 120 triệu USD từ phòng vé quốc tế. Hiện phần ngoại truyện về cặp “oan gia” Luke Hobbs và Deckard Shaw đã sở hữu khoản doanh thu toàn cầu lên đến 588,9 triệu USD.

Không chỉ là “vị cứu tinh” của Fast & Furious: Hobbs & Shaw, thị trường Trung Quốc còn giúp nhiều tác phẩm đình đám khác từ Hollywood cải thiện doanh thu đáng kể. Chỉ tính trong năm 2019, đất nước tỉ dân đã mang về cho các nhà làm phim Bắc Mỹ khoản doanh thu khổng lồ. Đơn cử như 10 bộ phim đắt khách nhất của hãng Disney trong năm nay giúp đế chế này bỏ túi 8,85 tỉ USD thì 12% trong đó là doanh thu từ Trung Quốc. “Bom tấn” Avengers: Endgame trở thành tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại với hơn 2,8 tỉ USD thu về từ phòng vé quốc tế, trong đó chỉ riêng doanh số từ đất nước tỉ dân đã chiếm 22% doanh số trên.

Nếu Fast & Furious: Hobbs & Shaw vẫn là cái tên đắt giá nhất tại thị trường nước ngoài thì ở phòng vé Bắc Mỹ, danh hiệu phim ăn khách nhất tuần qua lại thuộc về tân binh Angel has Fallen (tựa Việt: Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội). Tác phẩm vừa thu về hơn 21,2 triệu USD sau 3 ngày phát hành tại rạp nội địa và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới phê bình. Phần trình diễn của ngôi sao kỳ cựu Morgan Freeman cùng tài tử Gerard Butler giúp Angel has Fallen nhận điểm A trên CinemaScore và được trang RottenTomatoes chấm tới 94% ẢNH: LIONSGATE

Nếu như tuần trước màn chào sân của Good Boys đưa bộ phim thống trị phòng vé Bắc Mỹ thì trong tuần này, bộ phim hài hước của Universal lại nhanh chóng bị tân binh soán ngôi vương. Tác phẩm do đạo diễn Gene Stupnitsky cầm trịch giảm 45% doanh thu so với tuần khai trương và tụt xuống vị trí thứ 2 với 11,75 triệu USD. Trên bình diện quốc tế, Good Boys đang chiếu ở 22 thị trường và giúp hãng phim bỏ túi thêm 3,5 triệu USD trong tuần thứ hai ra mắt. Hiện tổng doanh thu toàn cầu của phim chỉ vỏn vẹn 49 triệu USD ẢNH: UNIVERSAL

Overcomer - tác phẩm vừa được Sony “xuất xưởng” là cái tên đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách phim ăn khách nhất tuần qua. Dẫu chỉ ra mắt tại hơn 1.700 cụm rạp song phim này lại đem về khoản doanh thu vượt quá mong đợi của hãng phim: 8,2 triệu USD. Siêu phẩm do Alex Kendrick nhận được những đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn ngay từ khi phát hành. Overcomer sở hữu điểm A trên CinemaScore và được chuyên trang Rotten Tomatoes chấm tới 99% ẢNH: SONY