'Fast&Furious 9' dời sang tháng 6 mới ra rạp

Thông tin Fast&Furious 9 ra rạp tháng 6 tới được Universal Pictures xác nhận hôm 4.3, nhằm chờ khán giả sẽ quay trở lại ra rạp với số lượng lớn.

Universal Pictures tự tin về sự phục hồi trong mùa hè khi vắc-xin Covid-19 trở nên phổ biến rộng rãi hơn ở Mỹ và Canada, hai quốc gia kết hợp tạo nên thị trường điện ảnh thuộc hàng lớn nhất thế giới . Rạp chiếu phim ở thành phố New York, khu vực có lượng rạp chiếu phim lớn thứ hai ở Mỹ, dự kiến bắt đầu mở cửa trở lại vào ngày 5.3.

Cảnh hành động trong Fast & Furious 9 ẢNH: IMDB

Các nhà điều hành rạp bao gồm AMC Entertainment, Cineworld PLC và Cinemark Holdings Inc. đang hy vọng họ sẽ có những bộ phim bom tấn để chiếu vào mùa hè này - mùa sinh lợi nhất của họ. Dĩ nhiên các hãng phim cũng không muốn phát hành những bộ phim hành động tiêu tốn kinh phí “khủng” cho đến khi họ chắc chắn thời điểm thuận lợi, thu hút được lượng lớn người xem để bù đắp chi phí sản xuất và tiếp thị.

Một phim hành động kinh phí lớn khác của Hollywood là Black Widow của Walt Disney dự kiến ra rạp vào ngày 7.5.

Series Fast & Furious kể về một nhóm các tay đua đường phố đã thu về hơn 5 tỉ USD doanh thu bán vé toàn cầu kể từ khi bộ phim đầu tiên ra mắt vào năm 2001. Fast & Furious 9 với sự tham gia của Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Helen Mirren... ban đầu được lên kế hoạch phát hành vào tháng 4.2019 nhưng đã bị hoãn nhiều lần từ tháng 5.2020 sang tháng 5.2021 và nay là tháng 6.2021.

Tyrese Gibson (trái) và Vin Diesel trong Fast & Furious 9 ẢNH: IMDB

Hai bộ phim khác hiện được lên kế hoạch ra rạp vào tháng 7 bao gồm Top Gun: Maverick với sự tham gia của ngôi sao Tom Cruise và bom tấn tiếp theo của Marvel: Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (Shang-Chi và huyền thoại về mười chiếc nhẫn).

Sau khi chuyển Fast & Furious 9 sang cuối tháng 6, Universal Pictures cũng hoãn phát hành bộ phim hoạt hình Minions: The Rise of Gru từ đầu tháng 7.2021 sang tháng 7.2022.