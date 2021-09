'Finch': Phim thảm họa, sinh tồn có Tom Hanks đóng chính tung trailer

Hành trình di chuyển của Finch vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, ông đã có bạn người máy hỗ trợ đắc lực và sự giúp đỡ này đã giúp cho Finch nhiều lần giữ được mạng sống giữa những tình huống cam go. Trước khi trở thành một người máy chuyên dụng, Jeff được huấn luyện kỹ và tưởng chừng như thất bại trong việc học các kỹ năng cơ bản của con người như đi, chạy, giao tiếp...

Nhưng điều mà Finch dự tính khi chế tạo Jeff đó là không phải cho bản thân ông, mà cho chú chó của ông. Finch muốn Jeff bảo vệ bạn mình khi ông qua đời. Khi những từ ngữ đầu tiên mà Jeff phát ra là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chú chó, ông vỡ òa vì hạnh phúc.

Ban đầu phim có tên Bios, sau đó được đổi thành Finch. Nhà làm phim Miguel Sapochnik, người từng chỉ đạo một số tập phim nổi tiếng trong series Trò chơi vương quyền của nhà đài HBO, đã lèo lái dự án. Finch là một trong những phim chiếu trực tuyến trên Apple TV+ thời gian tới, bao gồm Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese, Swan Song của Benjamin Cleary hay The Tragedy of Macbeth của Joel Coen.