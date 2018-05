Follow thế giới sao: Diệp Lâm Anh khoe nhẫn đính hôn trên Instagram

Người hâm mộ chỉ cần nhấn nút “follow” là đã biết tất tần tật các câu chuyện thâm cung bí sử của các sao từ Việt Nam đến quốc tế.

Diệp Lâm Anh khoe nhẫn đính hôn trên Instagram

Đăng tải bức ảnh chiếc nhẫn đính hôn trên trang Instagram, Diệp Lâm Anh viết: “I love you Heo. Thank you for everything (Tạm dịch: Em cảm ơn Heo (biệt danh của bạn trai Diệp Lâm Anh). Cảm ơn anh vì tất cả)”. Mới đây, Đức Phạm - chồng sắp cưới của Diệp Lâm Anh bất ngờ dành cho người đẹp một màn cầu hôn trong rạp chiếu phim. Sau hơn 2 năm yêu nhau, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm quyết định về chung nhà. Lễ cưới của họ sẽ diễn ra vào ngày 5.5 tới.