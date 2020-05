Forbes ‘đính chính’ Kylie Jenner không phải là tỉ phú trẻ nhất thế giới

Phía tạp chí Forbes cho biết đã xem xét dữ liệu tài chính do Coty Inc. công bố. Đây là công ty đã mua 51% cổ phần của hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics của Kylie Jenner. Hồ sơ tài chính cho thấy doanh số kinh doanh của Kylie Jenner thấp hơn đáng kể và ít lợi nhuận hơn so với những gì gia đình cô đã công bố. Forbes hiện ước tính giá trị ròng tài sản của Kylie Jenner (23 tuổi) chỉ vào khoảng 900 triệu USD.

Kylie Jenner xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes tháng 8.2028 ẢNH : FORBES

Viết trên Twitter vào ngày 29.5, ngôi sao truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân Mỹ Kylie Jenner cho biết: “Công bố của Forbes dựa trên cơ sở một số tuyên bố không chính xác và các giả định chưa được chứng minh. Tôi đã may mắn trong nhiều năm, có con gái xinh đẹp và một doanh nghiệp thành công. Tôi không bao giờ yêu cầu bất kỳ danh hiệu nào và cũng không muốn sửa số tiền tôi hiện có”.

Kylie Jenner là em cùng cha khác mẹ của Kim, Khloe và Kourtney Kardashian. Cô ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics vào năm 2016 khi mới 19 tuổi. Cô được công chúng biết đến sau khi xuất hiện trong loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 trên kênh E! cùng chị gái Kim Kardashian.