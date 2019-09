'Gã hề ma quái 2' thống lĩnh phòng vé

It Chapter Two (tựa Việt: Gã hề ma quái 2) vừa trình làng người hâm mộ phim kinh dị vào hôm 6.9 và nhanh chóng trở thành cái tên gây sốt phòng vé Bắc Mỹ lẫn quốc tế. Câu chuyện đầy ám ảnh về gã hề Pennywise cùng nhóm trẻ The Losers Club nay đã trưởng thành vừa có màn chào sân khá ấn tượng tại thị trường nội địa với 91 triệu USD thu về trong ba ngày đầu đổ bộ màn ảnh rộng. Thành tích này khiến Gã hề ma quái 2 nhanh chóng trở thành chủ nhân của ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ tuần qua.

Tuy nhiên, hiệu suất của phim so với phần 1 được trình làng cách đây 2 năm lại có phần sa sút hơn hẳn. Còn nhớ, trong phiên mở màn tại Bắc Mỹ, It Chapter One đã giúp Warner Bros bỏ túi hơn 123 triệu USD và trở thành siêu phẩm kinh dị duy nhất vượt ngưỡng 100 triệu USD sau ba ngày chiếu. Dẫu không đủ sức phá vỡ kỷ lục của “người tiền nhiệm”, thành tích của Gã hề ma quái 2 tại phòng vé nội địa vẫn nằm trong khoảng dự đoán từ phía đơn vị sản xuất. Thêm vào đó, phim cũng góp phần đưa phòng vé Bắc Mỹ thoát khỏi tình trạng ế ẩm trong hai tuần qua. Bằng chứng là màn đổ bộ của It Chaper Two góp phần lớn đưa thị trường phim chiếu rạp nội địa sở hữu tổng doanh thu tuần lên đến 135,1 triệu USD, tăng 47% doanh thu so với tuần trước.

Thành tích mở màn đưa It Chapter Two thành phim kinh dị có doanh thu khởi chiếu cao thứ 2 trong lịch sử phòng vé Bắc Mỹ, chỉ xếp sau phần một ẢNH: WARNER BROS.

Cùng với màn “khai hỏa” ấn tượng tại quê nhà, siêu phẩm kinh dị do Andrés Muschietti cầm trịch đã đổ bộ màn ảnh rộng của 75 quốc và vùng lãnh thổ, giúp hãng phim thu về hơn 94 triệu USD trong ba ngày đầu phát hành. Đáng chú ý, It Chapter Two trở thành phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại tại 16 thị trường khác nhau gồm: Nga, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Argentina… Trong số 75 thị trường mà Gã hề ma quái được công chiếu vào cuối tuần qua, Mexico là nơi đem về doanh thu cao nhất cho phim với 10,2 triệu USD, kế đến là Anh (9,4 triệu USD), Nga (8,8 triệu USD), Đức (7,1 triệu USD), Ý (5,5 triệu USD)…

Sau hai tuần chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng, Angel has Fallen (tựa Việt: Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội) đã lui về ngôi á quân phòng vé vì sự xuất hiện của It Chapter Two. Màn trình diễn của bộ đôi diễn viên kỳ cựu Morgan Freeman và Gerard Butler đã giúp bộ phim tiếp tục thu về 6 triệu USD trong tuần thứ 3 trình diện khán giả Bắc Mỹ, đưa doanh thu nội địa của phim đừng lại ở mốc 53 triệu USD sau gần một tháng phát hành ẢNH: LNSGATE

Good Boys tiếp tục giữ vững phong độ tại cuộc đua doanh thu khi hạ cánh ở vị trí thứ ba với khoảng 5,4 triệu USD thu về từ hệ thống rạp nội địa, nâng doanh thu trong nước của phim lên mốc 66,8 triệu USD sau đúng một tháng phát hành. Trên bình diện quốc tế, phim vừa mở màn tại 28 thị trường và có thêm 15,6 triệu USD. Hiện doanh số toàn cầu của phim hài do Universal phát hành đang dừng ở mốc 82 triệu USD ẢNH: UNIVERSAL

The Lion King (tựa Việt: Vua sư tử) của Dinsney liên tục vào top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ suốt 8 tuần qua. Bản live-action của siêu phẩm hoạt hình cùng tên từng được “nhà Chuột” trình làng cách đây 25 năm vừa giúp hãng phim thu thêm 4,2 triệu USD trong tuần qua, đưa tác phẩm sở hữu khoản doanh số nội địa lên đến 529,1 triệu USD. Siêu phẩm của đạo diễn Jon Favreau tiếp tục “ăn nên làm ra” tại phòng vé quốc tế khi đem về thêm 13,4 triệu USD trong tuần qua. Hiện tổng doanh thu của Vua sư tử đã cán mốc 1,6 tỉ USD và đứng thứ 7 trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại ẢNH: DISNEY

Nằm gọn trong top 5 tiếp tục là Overcomer của Sony, tác phẩm vừa bỏ túi 3,75 triệu USD và sở hữu khoản doanh thu nội địa khiêm tốn với 24,7 triệu USD sau ba tuần phát hành ẢNH: SONY

Tuần tới, phòng vé Bắc Mỹ sẽ trở nên nhộn nhịp hơn sau chuỗi ngày vắng bóng phim mới nhờ màn xuất hiện của The Goldfinch với sự tham gia diễn xuất của minh tinh Nicole Kidman và Hustlers do Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart… đóng chính.