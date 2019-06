Gặp tác giả 'Lặng thầm một tình yêu' ở Mỹ

Đưa nhạc Việt ra thế giới

Tôi khá buồn khi âm nhạc Việt trong và ngoài nước bây giờ chỉ có giá trị thu hút giới trẻ với sự hào nhoáng về hình thức. Nếu muốn mang nhạc Việt ra thế giới thì cần phải dùng chất liệu âm nhạc thuần túy của VN để chinh phục

Nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia Lê Xuân Trường Ở khu người Việt bên Mỹ anh khá nổi tiếng nhưng tại VN, mãi đến khi ca khúc Lặng thầm một tình yêu nổi lên bởi Thanh Bùi và Hồ Ngọc Hà thì cái tên Lê Xuân Trường mới trở nên quen thuộc. Anh kể về cơ duyên lẫn động lực để cùng Thanh Bùi viết nên Lặng thầm một tình yêu: "Tôi gặp Thanh Bùi và quyết định thực hiện một album gồm những ca khúc do Thanh Bùi sáng tác với phần lời của tôi. Ca khúc Lặng thầm một tình yêu dựa theo tựa đề tiếng Anh là Forbidden love. Sở dĩ tôi muốn cùng Thanh Bùi phát triển âm nhạc là vì Thanh Bùi sinh ra và lớn lên tại Úc nhưng trái tim của anh luôn là người VN. Nếu biết hướng những người trẻ như anh về nguồn thì sự bảo tồn văn hóa của VN chúng ta mới còn, chứ không rất dễ bị mai một".

Tuy nhiên, điều nhạc sĩ tự hào hơn chính là một lần nữa ca khúc này được hợp tác cùng Dương Khắc Linh (lớn lên ở Hà Lan, từng nhận bằng thạc sĩ tại Anh với luận án về ngành công nghệ âm nhạc ở VN). Dương Khắc Linh từng làm MV Lặng thầm một tình yêu và ca khúc này được đưa vào phim Để Mai tính; sau đó được đạo diễn Phan Xine sử dụng cho phim Bếp hát do Lam Trường và diễn viên Lê Tú Vi thể hiện.

Kể về những sáng tác tại Mỹ, nhạc sĩ bộc bạch: “Tôi cộng tác với một số trung tâm âm nhạc lớn hải ngoại từ năm 1995 cho đến nay. Ngoài những sáng tác nhạc và lời riêng, tôi còn viết rất nhiều bài lời Việt cho những ca khúc ngoại quốc. Đến nay tôi có khoảng 100 ca khúc đã phát hành. Tôi luôn nghĩ sau này, dù mình không còn hiện hữu thì tác phẩm của mình vẫn còn đó, giữa trần gian...”. Nhắc đến những album hay của Lê Xuân Trường, khán giả sẽ nhớ album Mưa trên vùng tóc rối với tiếng hát Tuấn Ngọc và Thanh Hà.

Hình ảnh Lê Xuân Trường trên báo Mỹ năm 1990

Chia sẻ thêm về hàng chục ca khúc nhạc ngoại do anh viết lời, nhạc sĩ bảo: “Tôi yêu những ngôn từ nên khi viết lời nhạc, tôi hay dùng những từ ngữ tự sáng chế cho riêng mình để tạo dấu ấn riêng. Có những bài khi hát tiếng ngoại quốc rất dễ, song khi viết lời Việt lại khó bởi tiếng Việt có dấu, có những âm sắc khác nhau, nếu viết không khéo, chữ sẽ bị vặn vẹo qua một nghĩa khác, và phát âm sẽ bị ngượng nghịu. Ví như một số bài tôi viết lời: The house of rising sun (Ngôi nhà trong ánh bình minh) do ca sĩ Ngọc Ánh trình bày của ban nhạc Animal, hay Je Suis Malade (Không cần nói) do Angéla Trâm Anh thể hiện....”.

Và cũng ít người biết rằng, Lê Xuân Trường (sống ở Mỹ từ năm 1979) luôn mong muốn đem âm nhạc VN ra thế giới để người ngoại quốc có thể thưởng thức. “Năm 1990, tôi đã thực hiện điều ấy và nhân buổi diễn cho trẻ em nghèo ở châu Phi, tôi được phóng viên của nhật báo Los Angeles Times phỏng vấn viết bài trên báo Mỹ với giấc mơ mà tôi ấp ủ tựa Bringing Vietnamese Music to America (kèm theo ảnh tờ báo Mỹ năm 1990 - NV). Tôi khá buồn khi âm nhạc Việt trong và ngoài nước bây giờ chỉ có giá trị thu hút giới trẻ với sự hào nhoáng về hình thức. Nếu muốn mang nhạc Việt ra thế giới thì cần phải dùng chất liệu âm nhạc thuần túy của VN để chinh phục”.

Ca sĩ Hồng Nhung qua góc máy Lê Xuân Trường

Nhiếp ảnh gia của giới nghệ sĩ

Ngoài âm nhạc, Lê Xuân Trường còn đam mê hội họa và nhiếp ảnh từ thuở bé. Kể từ năm 1985, anh trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp về ảnh phong cảnh, chân dung với những chuyến du hành khắp nước Mỹ. “Nhưng quãng thời gian từ sau năm 1985, tôi dồn hết đam mê vào âm nhạc, mãi đến năm 2000, tôi bắt đầu nhận chụp và thực hiện những bộ ảnh cho nghệ sĩ VN và kiêm luôn thiết kế cho họ. Những nghệ sĩ tôi đã chụp qua như: ca sĩ Hồng Nhung, Ngọc Anh, Hương Thủy, Tóc Tiên, Nguyệt Anh, Nghi Văn, Hoài Phương, Quách An An...; diễn viên Tăng Thanh Hà, nghệ sĩ hài Thúy Nga…”, anh nói.

“Mỗi một bức ảnh của nghệ sĩ hay người thường đều cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ, bởi đó là cả tâm huyết mình thực hiện. Tôi nhớ mãi bộ ảnh 21 kiểu bikini của nghệ sĩ Thúy Nga bởi không chỉ là nghệ thuật mà còn thể hiện sự lãng mạn, gợi cảm của một nghệ sĩ hài. Bên cạnh đó, ca sĩ Ngọc Anh, Tóc Tiên, Hồng Nhung... cũng cho tôi nhiều ấn tượng về cảm xúc màu sắc, cung bậc cuộc sống qua cách họ thể hiện dưới góc máy của mình”, anh bộc bạch. Điều Lê Xuân Trường mong muốn còn là trở về VN thực hiện thêm nhiều bộ ảnh phong cảnh đẹp nhất của quê hương để giới thiệu cùng bạn bè thế giới trong thời gian tới.