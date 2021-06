George Clooney và bạn bè mở trường đào tạo nghề làm phim

Netflix vừa bổ sung Steven Spielberg vào danh sách những nhà làm phim cho hãng trong một thông báo chung hôm 21.6. Công ty sản xuất phim Amblin Partners của đạo diễn lừng danh sẽ cung cấp nhiều phim mỗi năm trong nhiều năm cho Netflix. Đạo diễn Steven Spielberg từng đoạt giải Oscar, chủ nhân các tác phẩm kinh điển trên màn ảnh rộng như ET the Extra-Terrestrial, Schindler's List, Saving Private Ryan… sẽ tiếp tục chỉ đạo và sản xuất phim cho Comcast Corp's Universal Pictures theo một thỏa thuận riêng. Việc đưa một cái tên nổi tiếng vào danh sách những nhân tài làm việc với Netflix đúng vào thời điểm hàng loạt đối thủ cạnh tranh phim chiếu trực tuyến bao gồm Walt Disney Co và Amazon .com Inc đang ráo riết giành khán giả. Steven Spielberg từng mâu thuẫn với Netflix trong những năm gần đây khi ông lập luận rằng những bộ phim chủ yếu được xem trực tuyến chỉ đủ điều kiện tranh giải Emmy chứ không phải giải Oscar. Ông muốn duy trì trải nghiệm xem phim tại rạp. Các dự án gần đây của Amblin Partners bao gồm Green Book (giải Oscar phim hay nhất năm 2019), 1917 (Oscar quay phim, hiệu ứng hình ảnh và hòa âm năm 2020) đều do Universal phân phối. Steven Spielberg có thể đạo diễn một số phim của Amblin cung cấp cho Netflix.