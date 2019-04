Gia đình nghệ sĩ Lê Bình đính chính thông tin ‘ngưng nhận hỗ trợ’

Nguyên do thông tin này đến từ dòng chia sẻ gây nhầm lẫn của nghệ sĩ Cát Phượng. Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân việc thay mặt đồng nghiệp, người hâm mộ đến trao cho Lê Bình số tiền quyên góp là 33,7 triệu đồng và cho biết là con gái ông thông báo ngừng nhận quyên góp.

“Tình trạng anh Lê Bình hiện tại: sốt cao, nói mê sảng, không còn ăn uống gì được. Máu mủ ọc từ trong người ra đường hậu môn và cả đường miệng... Hôm nay 25.4, Cát không còn kêu gọi cho anh Lê Bình nữa ạ vì con gái anh Bình có nói với Cát “con cảm ơn rất nhiều tình cảm khán giả cũng như các cô chú nghệ sĩ đã thương quý ba con. Nhưng cho con được phép không nhận tiền gửi ba con nữa ạ. Nước mắt con gái chảy, cô hiểu được hết nỗi lòng của con”, trích nội dung chia sẻ trên trang cá nhân bạn gái Kiều Minh Tuấn.

Ảnh: FBNV Cát Phượng trao tiền quyên góp của khán giả và đồng nghiệp cho con gái nghệ sĩ Lê Bình

Tuy nhiên, khi Thanh Niên trao đổi với phía người nhà nghệ sĩ Lê Bình thì con trai của nam diễn viên cho biết thông tin này không chính xác và có một số nhầm lẫn. “Phía cô Cát Phượng có yêu cầu em gái mình mở một tài khoản để nhận tiền hỗ trợ từ khán giả và người hâm mộ thay vì khán giả họ không biết nguồn phải gửi như thế nào lại phải gửi qua trung gian. Tuy nhiên, do tính chất công việc cũng như một số lý do cá nhân, em gái tôi từ chối việc mở tài khoản cá nhân để nhận tiền quyên góp cho ba tôi mà muốn ai cho tặng gì cứ mang đến trực tiếp cho minh bạch chứ không có chuyện gia đình tôi ngưng nhận hỗ trợ. Có thể trong lúc cô Cát đến thăm vì gia đình quá bối rối nên nói không rõ ý khiến cô hiểu nhầm chứ thật tâm cô Cát cũng có lòng tốt. Gia đình xin cảm ơn cô và mọi người đã luôn yêu quý, ủng hộ ba Bình. Hiện tại do tác dụng phụ của thuốc đặc trị ung thư quá mạnh nên ba gặp vấn đề về tiêu hóa, khó ăn uống và có bị chảy máu khi bài tiết. Trường hợp này là khá phổ biến đối với các bệnh nhân ung thư khi vào hóa chất”, anh cho biết thêm.

Ngoài ra, gia đình Lê Bình cho biết chi phí điều trị bệnh của nam nghệ sĩ tính tới hiện tại là tương đối ổn nhưng đây là một căn bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị là rất lớn nên rất khó để nói bao nhiêu là đủ. Nhưng các con ông vẫn nuôi hi vọng “còn nước còn tát”. Do đó, bất kỳ khán giả hay ai có lòng yêu thương muốn hỗ trợ gia đình có thêm nguồn lực, động viên nam diễn viên vượt qua cơn bạo bệnh thì các con Lê Bình đều sẵn lòng đón nhận và chân thành cảm ơn.