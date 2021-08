Giải Emmy của cựu Thống đốc bang New York bị thu hồi

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nhận giải thưởng Emmy quốc tế đặc biệt vì “khả năng sử dụng thành thạo truyền hình để thông báo và trấn an mọi người trên khắp thế giới ”, ban tổ chức giải Emmy công bố hồi tháng 11.2020.

Ông Andrew Cuomo vừa rời khỏi ghế Thống đốc bang New York cuối ngày 23.8 sau khi một cuộc điều tra đưa ra kết luận ông quấy rối tình dục những phụ nữ làm việc cho mình. Cuomo tỏ ra hối hận vì đã làm cho những phụ nữ trẻ khó chịu nhưng phủ nhận hành vi sai trái hình sự.

Sau cuộc điều tra và tuyên bố từ chức của Andrew Cuomo, Học viện Khoa học & Nghệ thuật truyền hình quốc tế (ban tổ chức giải Emmy) tuyên bố “hủy bỏ giải thưởng Emmy quốc tế năm 2020 đặc biệt của ông. Tên của ông ấy và mọi liên quan đến giải thưởng bị loại khỏi tư liệu của Học viện Khoa học & Nghệ thuật truyền hình quốc tế”.

Ông Andrew Cuomo tuyên bố từ chức Thống đốc bang New York kể từ ngày 24.8 ẢNH: NBC NEWS

Andrew Cuomo (64 tuổi) là thống đốc thứ 56 của bang New York (Mỹ), bắt đầu giữ chức vụ này từ ngày 1.1.2011. Ông từng là Tổng chưởng lý bang New York, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Andrew Cuomo là con trai của Mario Cuomo, thống đốc thứ 52 của bang New York.

Kể từ cuối năm 2020, Andrew Cuomo phải đối mặt các cáo buộc quấy rối tình dục. Một cuộc điều tra do Tổng chưởng lý New York Letitia James báo cáo vào tháng 8.2021 rằng ông quấy rối tình dục 11 phụ nữ trong thời gian tại vị. Andrew Cuomo sẽ phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự vì những cáo buộc này. Hôm 10.8, ông tuyên bố từ chức Thống đốc bang New York kể từ ngày 24.8.