Giải mã hai chiếc mũ trong tranh vẽ hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh

Theo tác giả Nguyễn Trân Long trong bài Hoàng tử Cảnh của triều Nguyễn: Long đong phận mỏng, đăng trên báo An Ninh Thế Giới ngày 1.10.2008: “Trong thời gian Hoàng tử sống ở Pari, Bá Đa Lộc đã thuê người hầu chải đầu cho Hoàng hậu Marie Antoinette tên là Léonard tới sửa tóc cho Hoàng tử Cảnh, bỏ khăn nhiễu thay bằng khăn lĩnh đỏ thắt múi, do chính Léonard vẽ kiểu. Bá Đa Lộc còn may cho Hoàng tử Cảnh một bộ y phục kiểu Pháp pha Á Đông, bỏ áo dài, quần lụa, rồi thuê họa sĩ Mauperin vẽ chân dung Hoàng tử Cảnh mặc áo đỏ, đi hia đỏ, tay phải đặt trên một cái mũ, đầu quấn khăn Léonard. Bức tranh này được trưng bày ở Viện Hàn lâm Viện Hội họa và điêu khắc Pháp”.