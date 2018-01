Quảng bá tốt, “trúng” tâm lý giới trẻ

Ca sĩ Hương Tràm (chủ nhân MV Em gái mưa đạt hơn 89 triệu lượt xem) cho biết cả cô và nhạc sĩ Mr Siro (tác giả Em gái mưa) đều bất ngờ khi MV bài hát được yêu thích như thế. Cô lý giải: “Có thể chuyện tình cảm của tuổi học trò trong bài hát và câu chuyện trong MV đã lay động cảm xúc khán giả trẻ. Người lớn khi xem lại thấy nhớ về một thời mộng mơ”. Còn Mr Siro hóm hỉnh: “Có lẽ do lời bài hát, giai điệu như liều thuốc chữa bệnh cho trái tim và không có... tác dụng phụ”.

Theo nhạc sĩ Phương Uyên, MV triệu view còn là kết quả của hoạt động quảng bá hiệu quả. “Ca sĩ kêu gọi fan nghe thật nhiều, chia sẻ trên trang cá nhân thật nhiều để tăng lượt view. Báo mạng giựt tít về MV đoạt triệu view ngày đầu tiên cũng là cách gây tò mò”. MV Yêu là “tha thu” của Only C (nhạc phim Em chưa 18) hiện đã có hơn 95 triệu lượt xem là minh chứng của nỗ lực quảng bá từ nhà sản xuất.

tin liên quan Mất MV triệu view vì vi phạm bản quyền Trong top 10 MV tại VN có lượt view cao nhất năm 2017 mà kênh YouTube công bố, có 2 MV khá lạ là Quăng tao cái boong và Túy âm. Cả hai được các nhà sản xuất cho là đã khiến khán giả trẻ “tò mò phải xem bằng được”.

Trong top 10 MV tại VN có lượt view cao nhất năm 2017 mà kênh YouTube công bố, có 2 MV khá lạ là Quăng tao cái boong và Túy âm. Cả hai được các nhà sản xuất cho là đã khiến khán giả trẻ “tò mò phải xem bằng được”.

Quăng tao cái boong (Huỳnh James, Pjnboys) với giai điệu sôi động, hài hước, gần gũi hiện có trên 107 triệu lượt xem. Còn Túy âm, chỉ với hình ảnh cô gái mặt cúi xuống buồn bã “nhúc nhích” theo mớ âm thanh lạ lẫm của trường phái nhạc tự do pha lẫn hip hop, rap, điện tử..., những lời ca la đà như người say ngồi hát, đã có hơn 93 triệu lượt xem, đưa bộ ba bạn trẻ (nhà sản xuất Masew, Nhật Nguyễn và ca sĩ Xesi) thành hiện tượng trên mạng.

Đầu tư bạc tỉ

Không thể không nhắc đến 4 sản phẩm của Chi Pu. 4 tháng qua cô đã phát hành 4 MV: Từ hôm nay, I’m in love (Cho ta gần hơn), Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Talk to me (Có nên dừng lại) đạt từ 9 đến 14 triệu lượt view. Chưa bàn đến giọng hát, chỉ tính riêng phục trang mà cô đầu tư cho mỗi sản phẩm đã tốn đến hơn 1 tỉ đồng. Riêng MV thứ 4, Chi Pu chi trên 5 tỉ đồng cho phụ kiện, phục trang. MV Thiên tử của Đan Trường chi hơn 300 triệu đồng riêng cho phần phục trang.

Nhạc sĩ - nhà sản xuất Nguyễn Hồng Thuận nhận xét: “Ca sĩ ngày càng thấy tầm quan trọng của MV nên rất mạnh tay đầu tư để có sản phẩm chỉn chu. Một MV tốt có thể hỗ trợ cho việc ca khúc đó thành hit hay không”. Ở các MV đạt từ 10 đến gần 90 triệu view của Mỹ Tâm (Đâu chỉ riêng em, Đừng hỏi em), Hồ Ngọc Hà (Cả một trời thương nhớ), Bảo Anh (Sống xa anh chẳng dễ dàng), Sơn Tùng M-TP (Nơi này có anh, Bình yên những phút giây), Noo Phước Thịnh (Chạm khẽ tim anh một chút thôi), Ngô Kiến Huy (Lạc giữa nhân gian), Thủy Tiên (Dẫu chỉ là mơ)... không chỉ âm nhạc mà hình ảnh, đạo cụ, phục trang... đều được chăm chút tỉ mỉ. Các MV gần đây của Bảo Anh, Ngô Kiến Huy, Tố My... được đầu tư từ 700 triệu đến hơn 1 tỉ đồng mỗi sản phẩm.

Kịch bản hiện được coi là yếu tố “sống còn” đối với MV. Hầu hết các MV có lượt xem cao được đầu tư như một phim ngắn hoàn chỉnh, có cốt truyện và thông điệp hẳn hoi. Những kịch bản ủy mị, chuyện tình tay ba tay tư hiện đã bớt đi nhiều, thay vào đó ca sĩ cố gắng xây dựng những câu chuyện lạ hơn, chẳng hạn chuyện tình... xuyên thế kỷ với kỹ xảo đẹp, có kịch bản như một cuốn phim chiếu ngược dựa trên hồi ức nhân vật chính, giữa hư ảo và hiện thực, những câu chuyện liêu trai... (MV Hồ Ngọc Hà, Bảo Anh, Ngô Kiến Huy, Thủy Tiên...).

10 MV của VN có lượt xem cao nhất năm 2017 trên YouTube

Lạc trôi - Sơn Tùng M-TP (hơn 167 triệu lượt xem)

Nơi này có anh - Sơn Tùng M-TP (hơn 161 triệu)

Quăng tao cái boong - Huỳnh James, Pjnboys (hơn 107 triệu)

Yêu là “tha thu” - Only C (hơn 95 triệu)

Túy âm - Xesi, Masew, Nhật Nguyễn (hơn 93 triệu)

Em gái mưa - Hương Tràm (hơn 89 triệu)

Ghen - Khắc Hưng, Min, Erik (hơn 76 triệu)

Đi để trở về - Soobin Hoàng Sơn (hơn 59 triệu)

Bao giờ lấy chồng - Bích Phương (hơn 51 triệu)

Sống xa anh chẳng dễ dàng - Bảo Anh (hơn 50 triệu).

Dạ Ly