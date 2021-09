Giải mã sức nóng của 'Hometown Cha-Cha-Cha': vì đâu rating tăng vọt?

Sự thành công của Hometown Cha-Cha-Cha cho đến hiện giờ phần lớn là nhờ sự kết hợp “hợp không tưởng” của “cặp đôi má lúm” Kim Seon Ho và Shin Min Ah. Bên cạnh những khoảnh khắc cực ngọt khiến người xem không khỏi “tan chảy” thì những màn xung đột của cặp đôi cũng tạo nên không ít tiếng cười.

Đối với Shin Min Ah, khả năng diễn xuất đã được chứng minh từ các bộ phim đình đám từ trước như Bạn gái tôi là hồ ly (My Girlfriend Is a Gumiho), Thần vệ nữ của anh (Oh My Venus),… nhưng đến vai diễn này cô lại hoàn toàn lột xác. Sau hơn hai thập kỉ gia nhập làng giải trí xứ sở Kim Chi, người hâm mộ lại một lần nữa có cơ hội gặp gỡ phong cách thời trang thời thượng, lối diễn xuất tự nhiên của Shin Min Ah.