Giải thưởng Hội Nhà văn 2018 không có thơ và văn xuôi

Sau một năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thành Long tái xuất phòng vé với bom tấn hoành tráng The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (tựa Việt: Đại chiến âm dương) khởi chiếu ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (5.2.2019).