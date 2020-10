Giám khảo 'Britain’s Got Talent' bị giám sát đặc biệt vì mặc hở bạo

Tờ Daily Mail ngày 2.10 dẫn lời của Amanda Holden cho biết lãnh đạo kênh truyền hình ITV đã lập ra một “ủy ban” để đánh giá xem váy áo cô sẽ mặc có quá hở hang không. Khi bộ váy được xác định không vấn đề gì, Amanda Holden mới có thể diện nó xuất hiện trong mỗi tuần phát sóng tới đây của Britain’s Got Talent.

Amanda Holden than thở với báo The Sun về việc bị giám sát trang phục: “Giờ đây, không ít người gõ cửa nhà tôi, thậm chí nhìn chằm chằm vào ngực tôi để xem có để lộ gì không trước khi lên sóng. Họ còn lập ủy ban và có hẳn người đứng đầu ủy ban để giám sát trang phục”.

Theo tờ Daily Mail, nguyên nhân khiến nhà sản xuất chương trình Britain’s Got Talent phải hạ lệnh đặc biệt này là do Amanda Holden trở thành tâm điểm trích dữ dội khi diện chiếc đầm khoe vòng một hết cỡ hồi cuối tháng 9. Khi đó, theo Cơ quan giám sát viễn thông Anh Ofcom, có đến 235 ý kiến phàn nàn từ khán giả về chiếc đầm Amanda Holden mặc trong tập phát sóng vào ngày 26.9 của chương trình Britain’s Got Talent.

Chiếc váy Amanda Holden chọn hôm 26.9 màu xanh nước biển lấp lánh, có đường xẻ đùi cao, cổ áo trễ nải, gần như khoe trọn vòng một và đôi khi có vẻ như lộ chỗ nhạy cảm. Nhiều khán giả kinh ngạc và cảm thấy khó chịu khi thấy trang phục táo bạo của cô. Trong khi đó, cô bao biện rằng chiếc váy không hề lộ điểm nhạy cảm, phần nhạy cảm mà khán giả nghĩ thật ra là một phần ngực của bộ váy.

Chiếc váy Amanda Holden mặc hôm 26.9 (trái) và những chiếc váy các mùa trước Ảnh: The Sun Tiếp tục mặc hở bạo dù bị chỉ trích

Đây không phải lần đầu tiên Amanda Holden làm mếch lòng khán giả vì trang phục khi làm giám khảo Britain’s Got Talent. Năm 2019, cô bị chê ăn mặc không hợp với chương trình dành cho đối tượng gia đình và đôi khi có trẻ em xem. Những bộ cánh hở bạo của cô nhận hàng trăm lời phàn nàn từ người xem.

Trước đó, trong chương trình Brittain’s Got Talent hồi tháng 6.2017, cô bị chỉ trích dữ dội hơn khi xuất hiện với cổ áo khoét sâu đến rốn. Chiếc váy đó của nhà thiết kế Jullien McDonald có giá 11.000 USD, có hơn 600 bình luận phê bình bộ váy táo bạo trên Twitter trong vòng 48 giờ sau khi chương trình phát sóng.

Nhiều cư dân mạng xã hội “ném đá” không thương tiếc: “Amanda Holden có biết Britain’s Got Talent là một chương trình gia đình và không cần phải mặc như một vũ nữ thoát y không?”, “Amanda Holden để lộ vòng một trong chương trình. Cô ấy không ý thức được đây là chương trình gia đình, thất vọng quá”, “Làm ơn hãy mặc lịch sự và thể hiện sự tôn trọng người xem hơn”...