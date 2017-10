Từ khi thành lập (tháng 1.2016) tới nay, Đường sách TP.HCM (Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM) đã đón tiếp hàng chục ngàn lượt người tới tham quan, mua sách. Các cuộc giao lưu, ra mắt sách và những sự kiện văn hóa khác cũng diễn ra ngày một nhiều và nhộn nhịp. Điều này khiến đường sách thường rơi vào tình trạng ngập tràn âm thanh, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ lạt khi có nhiều hoạt động cùng diễn ra.



Đủ kiểu tiếng ồn

Trước hết, ồn ào do sự thiếu ý thức của chính khách tham quan đường sách gây ra. “Hồn nhiên” nhất phải kể đến các bạn trẻ thường hẹn hò cả tốp đến đường sách chụp hình. Nhiều bạn mải chụp, tạo dáng, cứ gọi nhau í ới như ở nhà, không hề chú ý nét mặt khó chịu của các độc giả đang chăm chú ngồi lắng nghe cuộc giao lưu sách gần đó. Một số gia đình khi đưa con nhỏ đi đường sách cũng chưa chú ý giữ con hoặc hướng dẫn con cẩn thận, mà để mặc các bé la hét, khóc quấy hoặc chạy lung tung quanh khu vực diễn ra sự kiện sách. “Người của ban tổ chức sự kiện đôi khi rất ái ngại mà không dám nhắc nhở”, đại diện của một đơn vị phát hành sách cho biết.

Việc huy động học sinh một số trường tham gia giao lưu đã tạo không khí nhộn nhịp cho các buổi ra mắt, nhưng cũng gây ra sự ồn ào. Các em bên dưới nói chuyện như ong vỡ tổ, khiến không ít lần người dự sự kiện chứng kiến cảnh người chủ trì sân khấu lẫn nhân vật loay hoay không biết xoay xở ra sao để giữ trật tự.

Song gây ồn nhiều nhất là âm thanh từ loa của các buổi giao lưu. Nhiều độc giả ắt hẳn còn nhớ vụ “đụng độ âm thanh” trong buổi giao lưu của giáo sư sử học người Mỹ Larry Berman (tác giả cuốn Điệp viên hoàn hảo) do Công ty First News - Trí Việt tổ chức ngay trước gian hàng First News tại đường sách. Khi đó, buổi giao lưu diễn ra cùng lúc với chương trình Cooking Show mà Phan Thắng Thái Hòa (top 3 Master Chef VN 2013) chia sẻ những câu chuyện làm bếp, và nói chuyện về cuốn Ngẫu hứng nướng tại khu vực Bookcafe Phương Nam.

Hai chương trình ở vị trí khá gần nhau nên đôi khi các câu hỏi đáp rộn tiếng cười cùng những lời động viên rôm rả: “Mạnh tay lên”, “Ngon quá!”... của Cooking Show bên Phương Nam lại nhảy vào cuộc chuyện trò nghiêm túc về lịch sử xung quanh Điệp viên hoàn hảo. MC cả hai bên đều nỗ lực bật âm thanh lớn hơn nhằm át tiếng đối phương nhưng bất thành. Cực chẳng đã, ông Nguyễn Văn Phước, Tổng giám đốc Công ty sách First News, phải đích thân sang khu vực bên Phương Nam để “thương lượng” mới giải quyết được.

Đó là chưa kể đến đủ các loại nhạc vọng ra từ các quán cà phê tại đường sách. Sân khấu sự kiện đặt sát quán cà phê, cả hai bên đều là không gian mở. Khi thấy tiếng nhạc ảnh hưởng buổi giao lưu, bên tổ chức sự kiện thường phải chạy sang nhờ quán vặn nhỏ nhạc lại, nhưng quán chỉ vặn nhỏ một lúc rồi lại mở to để chiều khách... Rồi bên tổ chức sự kiện lại phải chạy sang. Bên cạnh đó, cũng có nhiều tiết mục biểu diễn góp phần tăng tiếng ồn tại đường sách như nhảy flashmob, biểu diễn ca nhạc, hướng dẫn tập yoga...

“Tôi rất thích không gian đường sách và muốn đến đây để mua sách, đọc sách, thế nhưng những dịp cuối tuần nơi đây quá ồn, hoàn toàn không phù hợp với việc đi dạo qua các quầy hàng để chọn sách, hoặc vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc một cuốn sách”, ông Văn Phương, một độc giả ở Q.Phú Nhuận, nói.

Sẽ có khu dành riêng cho trẻ

Trước những góp ý của độc giả, ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP.HCM, cho biết: “Ban tổ chức đường sách đã rút kinh nghiệm sau sự cố âm thanh và cố gắng sắp xếp các sự kiện sao cho không bị trùng lắp về thời gian để tránh tiếng ồn gây ảnh hưởng lẫn nhau và những người yêu sách”. Ông cho biết đường sách cũng đã trình lên Sở Thông tin - Truyền thông đề án đề xuất xây dựng thư viện mini 2 tầng cho trẻ em tại phần vỉa hè cạnh Bưu điện Thành phố (góc Nguyễn Văn Bình - Hai Bà Trưng) và khu vui chơi trẻ em đặt tại vị trí cũ của khu sách cũ, tức ngay dưới lòng đường sách. Nếu đề án sớm được chấp thuận, trẻ em sẽ có khu vui chơi riêng, không chạy nhảy la hét ồn ào tại các sự kiện sách như trước.

Từ cuối tháng 5.2017, người dân thành phố và du khách được phục vụ miễn phí chương trình biểu diễn đường phố Ho Chi Minh city street show (diễn ra trong 1 tiếng đồng hồ vào 2 ngày cuối tuần tại phố đi bộ Nguyễn Huệ). Các chương trình này có quy mô, tính chất tương đối phù hợp với không gian phố đi bộ. Tuy nhiên, nếu những show biểu diễn “khủng” của các đơn vị khác được tổ chức tại đây, theo chủ trương xã hội hóa các hoạt động tổ chức biểu diễn trên con phố này, Ho Chi Minh city street show sẽ “nhường sân”. Vì thế mà gần đây, không gian cuối tuần của con đường có vị trí “đắt, đẹp” này lắm lúc không còn để đi bộ, do đã bị trưng dụng làm nơi tổ chức đủ loại hình văn hóa giải trí, thậm chí kinh doanh bán hàng như trong lễ hội thời trang và công nghệ vừa qua. Lễ hội này biến cả phố đi bộ Nguyễn Huệ thành sàn catwalk khổng lồ, chưa kể các khu vực triển lãm, mua sắm, các hoạt động trình diễn 3D mapping, biểu diễn nhạc nước, EDM sôi động ồn ào... và những gian hàng trưng bày mang tính quảng cáo các thương hiệu sữa, trà, nước xả... Nhóm bạn trẻ ở Q.7 thường tụ họp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để uống trà sữa và hóng mát cho biết: “Xem chương trình thời trang thấy hoành tráng, lung linh thiệt, nhưng 3 đêm liên tục với mức độ đông đúc và náo nhiệt như vậy thì ô nhiễm tiếng ồn quá”. Thiên Anh

Lucy Nguyễn